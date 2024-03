Alla faccia del meteo: a Viareggio pienone nei ristoranti e in Passeggiata

Viareggio, 31 marzo 2024 – In pochi si sono fatti scoraggiare da un meteo non proprio esaltante, nel rispettare la tradizione della Pasqua a Viareggio. La Passeggiata era piena, così come pieni erano i ristoranti degli stabilimenti balneari che avevano la possibilità di rimanere aperti al di là della delibera comunale di anticipo della stagione, tema che è stato oggetto di discussione per tutte le scorse settimane.

In mattinata una leggera pioggerellina poi è spuntato un tiepido sole. Incognita meteo per Pasquetta ma le prenotazioni ci sono ugualmente.