Il sole dopo il buio: è nato il piccolo Mattia, il padre Marco morì a 32 anni in moto

Camaiore, 26 agosto 2025 – La nascita di Mattia squarcia il velo di lacrime e porta il sole nella famiglia Riccomagno-Calamari: è nato il figlio di Martina e Marco, il giovane deceduto due mesi fa a soli 32 anni lungo la Provinciale a Capezzano Pianore in un brutto incidente. I coriandoli bianchi fluttuanti del 22 giugno scorso sono divenuti come per incanto azzurri e gioiosi, uguali al cielo d’agosto, quello di domenica 24 quando, all’ospedale della Versilia, Martina Calamari ha dato alla luce il suo Mattia, il loro Mattia Riccomagno, tanto atteso e desiderato e adesso arrivato per riportare vita e allegria in una famiglia distrutta dal dolore. La felicità che grida ha preso il posto del vuoto, che resta incolmabile ma meno duro, meno violento, dall’attimo in cui gli occhi nuovi del bimbo si sono spalancati sul mondo. Perché si sa, un bimbo è l’emblema principe di futuro e di speranza.

Martina e Marco, in un momento felice insieme

La giovane madre Martina ha avuto un parto naturale iniziato con le prime doglie sabato scorso: il neonato pesa intorno ai tre chilogrammi, mezzo metro di un amore devastante, frutto di un percorso di lunghi mesi, di cui gli ultimi ancora più lunghi, quando la giovane mamma ha lottato con indomita forza. I messaggi sono decine sui social, per telefono, sotto il tenero disegno con i palloncini e sotto l’orsacchiotto su sfondo celeste che annuncia l’evento: un orsacchiotto che era appoggiato anche in chiesa, vicino al papà, in una linea inesorabile e fatale tra la morte e la vita, durante la triste cerimonia del 22 giugno scorso, con la parrocchia del Varignano traboccante di gente, di volontari, amici, famiglie e parenti.

“Mattia sta bene….” aveva detto Martina uscendo dal ‘tracciato’ in ospedale subito dopo la disgrazia con un coraggio ammirevole: ecco che adesso il piccolo fa già parte di questo mondo, così terribile e bello, così ricco di misteri e contraddizioni. Marco era una bella persona: lavoratore in cantiere, volontario in tante associazioni, marito amorevole accolto nella famiglia Calamari come un figlio e molto amato dai genitori e dalla sorella.

Da sabato scorso erano tutti in subbuglio: la zia Giulia, i nonni, gli amici aspettando l’evento lieto, della rinascita, di un piccolo che ha in sè Marco per sempre. “Mattia è nato, bellissimo come il sole e Martina è stata speciale. Ha creduto e voluto fare tutto da sola fino alla fine - racconta Antonella, la mamma di Martina - è stata una super, super mamma…”.

La famiglia adesso vuole infine ringraziare tutto il reparto di ostetricia del Versilia per la professionalità e soprattutto per l’umanità dimostrata. Ed anche tutti coloro che hanno elargito offerte per Marco, che hanno permesso di donare preziose somme all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e alla Croce Verde oltre che di installare un defibrillatore nel suo luogo di lavoro .