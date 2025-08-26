Giallo d’Amare. Serata finale. Ecco i finalisti

CAMAIORETermina con un appuntamento speciale la stagione di "Giallo D’Amare" la rassegna che ha animato le serate estive con il fascino del noir e del giallo. L’ incontro in programma stasera alle 21.30 al Pontile si preannuncia come una serata ricca di novità e momenti emozionanti per gli appassionati del genere. Il momento clou è la comunicazione ufficiale dei nomi dei finalisti che si contenderanno il Premio Giallo Camaiore, il riconoscimento che verrà assegnato venerdì 25 ottobre nella suggestiva cornice di Camaiore. Un’attesa che finalmente troverà risposta svelando quali opere sono riuscite a conquistare la selezione per l’atto finale di questa prestigiosa competizione letteraria. Ma le sorprese non finiscono qui. Durante la serata si insedia ufficialmente la giuria popolare con la consegna ai giurati dei libri selezionati per la finale. I membri della giuria avranno il compito di valutare le opere in gara fino all’appuntamento di ottobre quando i nomi dei vincitori verranno comunicati in diretta dal Teatro dell’Olivo in una cerimonia che si preannuncia à come un evento di grande rilevanza culturale. Fedele alla sua tradizione "Giallo D’Amare" dedica ampio spazio agli scrittori e alle loro opere. Ospite d’eccezione della serata è Marco De Franchi, vincitore dell’ultimo Premio Camaiore ex-aequo con Maurizio De Giovanni, che presenterà in anteprima per la Toscana il suo ultimo lavoro appena uscito: "Il silenzio delle rondini", casa editrice Longanesi. Arrischiscono la serata Eugenio Nocciolini ed Edoardo Orlandi, finalisti per la categoria esordienti nel 2024 che condivideranno con il pubblico l’ultimo progetto editoriale dedicato a Pier Paolo Pasolini.