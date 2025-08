Multa per la sedia fuori dal negozio, lettera aperta al sindaco: “Sono queste le priorità?”

Forte dei Marmi, 1 agosto 2025 – Multato per la seggiolina fuori dall’attività che, secondo la polizia municipale, non avrebbe favorito l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso dalla strada. La sanzione ha colpito Enrico Stagetti, titolare di Stigio’s bikineria in via Risorgimento ’reo’ di aver lasciato quella sedia proprio davanti al negozio. E così – senza toni di contestazione esplicita nei confronti della multa – ha però inviato una lettera aperta al sindaco Bruno Murzi per lamentare una serie di situazioni ormai “incontrollate” in paese “visto che l’unica cosa che interessa alla polizia municipale sono suolo pubblico e poltroncine”.

“Caro sindaco complimenti per come sta gestendo questa situazione estiva – commenta Stagetti – in un’estate dove è palese a tutti che il paese è terra di nessuno. La sera non si riesce a trovare un vigile nemmeno a cercarlo per ore in un paese dove motorini, scooter, minicar e auto sfrecciano in Ztl isole pedonali e strade a velocità elevata. I parcheggi nonostante in questa estate ci sia poca gente sono selvaggi e fuori regola la sicurezza dei villeggianti e residenti e’ sempre in pericolo per scippi e furti nelle abitazioni. Ma, al di là del viale a mare è consentito di tutto, e dove se non sei una grande firma e cerchi di mantenere le caratteristiche di Forte dei Marmi non sei gradito, e potei andare avanti”.

“Ma per il sindaco, la sua amministrazione ed il suo comando di polizia municipale – prosegue – l’unico problema che esiste al Forte, evidentemente, sono il suolo pubblico delle tende e delle poltroncine perché impegnate una pattuglia quotidianamente solamente per questi controlli. Se voleste veramente bene al paese, penso che le cose primarie dovrebbero essere altre, anche se è giusto che chi sbaglia deve essere sanzionato. Sarebbe gradito che impegnasse le sue forze per esigenze più importanti e primarie. Le auguro buone vacanze visto che in giro per toccare con mano cosa succede nella terra di nessuno lei non si vede mai, perché forse più impegnato a cercare di mettere tutti i cittadini nelle riserve come fecero gli americani con gli indiani”.