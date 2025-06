Addio alla giornalista Donatella Francesconi

Viareggio, 26 giugno 2025 – Lutto nel giornalismo toscano, a 63 anni è morta all’ospedale Versilia, dove era ricoverata da giorni, la collega del Tirreno Donatella Francesconi. Era malata da tempo, nonostante il suo attaccamento alla vita, la malattia ha avuto il sopravvento. “Donatella è stata una giornalista di grande personalità – ricorda il Tirreno – che non aveva difficoltà a trattare qualsiasi tipo di argomento”. Firma storica del Tirreno ha sempre seguito le vicende della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, costato la vita a 32 persone, non ha perso un passaggio di quella tragedia.

«Donatella Francesconi ha raccontato per anni le vicende legate alla strage ferroviaria di Viareggio», afferma in una nota il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, «non dimenticheremo il suo impegno civile e il suo rigore morale». L'Ordine dei Giornalisti della Toscana, insieme al Consiglio e al Gruppo Stampa Versilia ricorda competenza e professionalità della collega ed esprime cordoglio e vicinanza ai familiari. È noto il serrato impegno professionale di Donatella Francesconi nella vicenda della strage di Viareggio di cui seguì tutte le fasi dall'esplosione, del 29 giugno 2009 fino ai tanti processi. Gli stessi familiari delle vittime del disastro ferroviario partecipano al dolore della sua famiglia e dei colleghi. Donatella Francesconi da circa un anno lottava contro una malattia. Camera ardente prevista da domani mattina alla Croce Verde di Viareggio, in via Garibaldi.