Malore a bordo del treno regionale, salvata dall’infermiere fuori servizio

Castelfiorentino (Firenze), 1 giugno 2025 – Al posto giusto, nel momento giusto per compiere un gesto che ha cambiato la vita di chi l’ha ricevuto. “Ho fatto solo il mio dovere...”, minimizza Salvatore Castagna. L’infermiere dell’Asl Toscana centro – impiegato al Santa Verdiana di Castelfiorentino – a un passo dalla pensione ieri si è rivelato decisivo nel salvataggio di una 35enne che si è sentita male sul treno regionale Siena-Firenze.

“Alle 14 ero in stazione a Castelfiorentino proprio per prendere il 18224 e andare a trovare mia figlia – racconta il professionista di San Gimignano –. Appena salito a bordo ho sentito gridare e chiedere aiuto dal vagone accanto. Sono corso a vedere qualificandomi come infermiere, sebbene fuori servizio e quindi senza divisa. Mi sono fatto largo tra i passeggeri e ho raggiunto lo scompartimento dove una ragazza era letteralmente collassata”. La testa reclinata, le palpebre chiuse, il respiro affannato. “La situazione mi è apparsa subito in tutta la sua complessità – continua Castagna –. I suoi compagni di viaggio mi hanno detto che era svenuta all’improvviso e in effetti al momento del mio intervento la ragazza era priva di conoscenza. Ho attuato le manovre antishock per metterla in sicurezza e aiutare il suo corpo a reagire”.

I minuti scorrono e sembrano infiniti. La richiesta d’aiuto del capotreno al 118 è immediata, ma all’automedica serve il tempo materiale per raggiungere la destinazione.

“Dopo varie sollecitazioni la ragazza ha dato segni di ripresa – racconta l’infermiere senese –: è stata una vera fortuna trovarmi lì per poterla soccorrere ed evitarle un epilogo assai più grave. L’ho consegnata al personale della Misericordia sotto choc ma cosciente. Non ho avuto modo di scambiare il numero con la sua amica e ora mi farebbe davvero piacere sapere come sta”. Un appello che lanciamo da queste colonne anticipando che, da quanto è stato possibile apprendere, la 35enne sarebbe stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Se ci sarà un lieto fine, sarà certo anche grazie a questo eroe per caso.