Maxi Burraco. Settemila euro consegnati a Ant

Il burraco benefit ha fatto centro con circa 130 partecipanti e 7mila euro raccolti, una somma utile a sostenere i pazienti oncologici. Maria Grazia Menconi, Delegata Ant Massa-Carrara, Lucca e La Spezia, esprime la più sincera gratitudine per il successo del burraco ospitato anche quest’anno a Villa Bertelli. "In particolare – sottolinea – ci hanno sostenuto l’amministrazione comunale e la Fondazione Villa Bertelli che ci hanno concesso l’uso gratuito degli spazi e per la grande collaborazione, un plauso a Simona Seveso (nella foto con Simona Canova fundraiser Fondazione Ant per Provincia di Lucca), Leonardo Polacci per l’organizzazione e la promozione dell’evento, gli oltre 40 sponsor che hanno donato i prestigiosi premi per le coppie vincitrici e gli sponsor che hanno contribuito alla copertura dei costi organizzativi, ossia l’Associazione Agenti Immobiliari di Forte dei Marmi, lo Studio Vitaloni e Partners e Federalberghi Forte dei Marmi. Un grazie di cuore a Pasticceria Aldo e Coalve per aver offerto il buffet, ai volontari di RotarAct Viareggio Versilia per la collaborazione e agli oltre 130 partecipanti del torneo di Burraco. La generosa raccolta fondi di quasi 7000 euro permette a Fondazione Ant Franco Pannuti ets di erogare gratuitamente servizi di assistenza medico specialistica domiciliare per pazienti oncologici e per realizzare giornate di prevenzione oncologica per la cittadinanza"