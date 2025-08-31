Il primo torneo di burraco in aiuto dell’Aias

Il gioco e la beneficenza uniscono la sezione di Massa Carrara di Aias Onlus e il circolo Burraco ‘Il Granducato’ che insieme organizzano il primo torneo di burraco di beneficenza. “Un gioco che unisce, una causa che conta”. L’Aias Onlus è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1968 da Luigi Bertolini, allora assessore alla sanità del Comune di Carrara, e da un gruppo di genitori di soggetti disabili che non trovavano risposte al bisogno di trattamenti riabilitativi per i loro figli nella provincia. E’ gestita da un consiglio direttivo formato in maggioranza da genitori a cui possono partecipare anche soci che non abbiano familiari disabili. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere i progetti e le attività a favore degli assistiti, e contribuirà alle spese per la nuova sede dell’associazione, attualmente in fase di ristrutturazione.

Il torneo è in programma giovedì 4 alle 21 nella sede dell’associazione, in via delle Pinete 348 a Marina di Massa. Un evento, nato in collaborazione con il circolo Aps Burraco ”Il Granducato“, che sarà riconosciuto come torneo ufficiale Federazione Italiana Tornei di Burraco. "Abbiamo scelto di investire in uno spazio più ampio – spiega il Cda di Aias – per offrire ai nostri pazienti una struttura e un’organizzazione più innovativa ed accogliente in cui oltre al servizio in convenzione con Asl sarà incrementato notevolmente il servizio privato. Il nostro obiettivo è la continua crescita per garantire un futuro e una miglior qualità della vita ai nostri pazienti". La serata prevede quattro turni di gioco con il sistema Mitchell, un break dolce e salato a metà gara e premi offerti da imprese locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. Le iscrizioni sono aperte fino a domani (Info: 3385980663 e 3388989727).