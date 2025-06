Biliardo, “Millefiori“ al campionato di serie A1

Forse si presenterà ai nastri di partenza del torneo con il roboante nome di “Gladiatori“, forse opterà per quello di “Città di Castello“ così da qualificarne in maniera inequivocabile la provenienza: quello che è certo è che sarà espressione di una realtà tifernate dove sport da sempre fa rima con amicizia, divertimento ed aggregazione. Il C.S.B. Millefiori è pronto al grande passo e per la prima volta parteciperà al campionato di serie A1 di biliardo - specialità boccette. Una scelta che, come chiarito dal presidente (nonché titolare dell’omonimo bar che ospita le gare interne) Gianluca Pietropaolo, rappresenta al contempo una sfida ed il proseguimento di un percorso: "Nell’ultima stagione – spiega – abbiamo avuto belle soddisfazioni sia dalla squadra di A2, sia da quella di serie B allenata da Stefano Franchi, sia a livello individuale con Nicola Cavazzi. Quest’anno oltre che nell’A2 ci cimenteremo nell’A1 grazie soprattutto al lavoro di Valerio Cardone, che rivestirà il doppio incarico di allenatore e giocatore". Il team, come spiegato da quest’ultimo, sembra avere le carte in regola per puntare in alto: "Oltre a giocatori che erano già con noi – afferma – della squadra faranno parte 3 atleti di assoluto livello quali i bolognesi Denis Morini, Andrea Ribani e Fabio Muzzarelli: il primo è Master di boccette e goriziana, il secondo Master di goriziana. Saranno con noi anche i folignati Antonio Brandi e Leonardo Guidobaldi. Il biliardo sta vivendo un momento di grande rilancio e le nostre partite verranno trasmesse sui canali social con telecronaca di Mauro Locchi". Plauso convinto dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo sport Riccardo Carletti.

Paolo Cocchieri