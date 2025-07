Torneo femminile di bocce Memorial Picchi, pronte per la sfida

Da lunedì 7 a giovedì 10 luglio, al bocciodromo del parco Pertini si svolge il "Torneo femminile di bocce-14° Memorial Monica Picchi", organizzato dall’Aido Gruppo intercomunale della Piana e Lions club Pistoia Fuorcivitas, con il patrocino del Comune di Agliana. Sui campi del bocciodromo del parco Pertini (gestito dalla Bocciofila aglianese che ospita con piacere questo Torneo), lunedì 7 e martedì 8 si svolgeranno le partite per le qualifiche, mercoledì 9 i quarti di finale e giovedì 10 semifinali e finali.

Il "Torneo femminile di bocce" è ormai un appuntamento annuale per ricordare Monica Picchi, giovane montalese che morì improvvisamente per un aneurisma il 6 ottobre del 2006 e la famiglia autorizzò l’espianto di organi. E’ un torneo speciale anche perché le squadre sono composte da una giocatrice abituale e da una giocatrice meno esperta. Le partecipanti sono più di trenta e per tutte lo scopo principale è quello di gareggiare con il nobile scopo di contribuire a sensibilizzare ed educare alla donazione di organi, tessuti e cellule.

L’anno scorso, dopo un’appassionante sfida tra le finaliste, si aggiudicarono la vittoria Angela Tuci ed Elena Nesi.

Con questo "Torneo femminile di bocce", sostenuto dal Lions club Pistoia Fuorcivitas (che da tanti anni è impegnato in questo service a favore dell’Aido), il Gruppo intercomunale Aido della Piana cerca di informare, sensibilizzare ed educare alla donazione. Soprattutto, cerca di portare l’attenzione sul primo anello della catena: la donazione, atto di generosità fondamentale. Non c’è trapianto senza donazione e non c’è donazione senza un "Sì". Per questa ragione è stato istituito il "Memorial Monica Picchi" giunto alla sua quattordicesima edizione.

Piera Salvi