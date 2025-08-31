Un nuovo defibrillatore per Tassonarla

Il Comune di Tresana prosegue nel progetto di cardioprotezione del territorio con l’installazione di un defibrillatore a Tassonarla. Si tratta dell’ultimo dispositivo, in questo caso installato in un abitato sparso, con il borgo in pietra che sale, attraverso una scalinata, fino a piazza Enzo Fregosi. E’ il proseguimento del progetto di cardioprotezione che è in corso da 10 anni attraverso risorse dell’ente, eventi benefici e donazioni.

"Sento il dovere di ringraziare, a nome della comunità, la famiglia Bernardi – dice il sindaco e assessore della Società della Salute Matteo Mastrini (nella foto) – che ha voluto donare il Dae in memoria del compianto Alfeo Bernardi, fondatore dell’omonimo ristorante. E’ sicuramente il modo migliore per ricordare una persona buona e generosa". Salgono a 8, con questo, gli apparecchi presenti nel territorio comunale di Tresana: nella frazione di Barbarasco presso il campo sportivo Bruno Bianchini, nella palestra comunale, al Parco Fiera, nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria, a Groppo al circolo Acli, a Villa all’Ospitale 1453. A questo intervento di cardioprotezione ne seguiranno altri. "ll prossimo 5 settembre al campo sportivo comunale alle 21 - prosegue il sindaco – si svolgerà il Memorial Amerigo Battaglia: in questa occasione raccoglieremo fondi per un altro defibrillatore da collocare in una frazione attualmente sprovvista. Continueremo a investire in questa direzione, perché l’indebolimento dell’emergenza-urgenza territoriale ci costringe a profondere ogni sforzo per dotare le aree periferiche di defibrillatori automatici esterni". Contemporaneamente, il Comune di Tresana continuerà a organizzare corsi per formare nuovi cittadini all’utilizzo del Dae e rinnovare le certificazioni di chi ne è già in possesso.

