Via alla prevenzione alla ‘Lilt’ con lo specialista Roberto Fiorentini

Riparte con una nuova prestigiosa collaborazione l’attività dell’associazioneprovinciale Lilt. Gli uffici provicniali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori riaprono domani e i volontari hanno già organizzato i loro turni per riprendere tutte le attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza e supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie. E parte anche una preziosa collaborazione con il medico Roberto Fiorentini, specialista in otorinolaringoiatria, che sarà disponibile nell’ambulatorio della Lilt per la prevenzione dei tumori del cavo orale. La prevenzione di questi tumori, che colpiscono lingua, labbra, palato e mucose interne della bocca, è fondamentale per una diagnosi precoce che può migliorare in modo significativo le possibilità di guarigione. Spesso, i primi sintomi sono sottovalutati, ma una visita specialistica può individuare lesioni sospette in fase iniziale. "L’arrivo del dottor Fiorentini è un rilevante valore aggiunto per la nostra offerta di servizi e rafforza il nostro impegno nella lotta contro il cancro, specialmente in un ambito così delicato come quello dei tumori del cavo orale" spiega il presidente dell’ssociazione Pietro Bianchi che a nome di tutti i volontari ringrazia il medico "per la sua generosità che, unita a quella di altri professionisti, è molto preziosa nella fondamentale attività di prevenzione".

Sarà un autunno molto impegnativo per l’associazione con una serie di iniziative, come “Lilt for woman” per la prevenzione del tumore al seno e “Nastro azzurro” per i tumori maschili. Sono poi sempre disponibili i servizi offerti di visite specialistiche di prevenzione: dermatologiche, tireologiche, senologiche urologiche , di consulenza nutrizionali. La Lilt invita la cittadinanza a seguire i canali social per conoscere eventi e iniziative in programma e invita nella sede via Democrazia 19 a Massa. (Info: tel. 0585488280 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì; mail [email protected])