Screening oncologici, open day all’Asl per la prevenzione. Ecco dove e quando

Massa Carrara, 11 giugno 2025 – L’Asl Toscana nord ovest organizza per domani, 12 giugno, un ’open day’ dedicato alla promozione degli screening oncologici. Saranno allestiti punti informativi negli ospedali, nelle Case della salute, nei consultori e in alcune farmacie del territorio. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e incentivare l’adesione ai test gratuiti per il tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. Durante la giornata, i professionisti dell’Asl saranno a disposizione per fornire informazioni, rispondere alle domande dei cittadini e offrire consigli utili a chi desidera partecipare ai programmi di screening. Sarà inoltre possibile richiedere un nuovo contatto nel caso in cui non si sia ricevuto l’invito allo screening.

“I controlli sono completamente gratuiti – spiega Lidia Di Stefano, responsabile degli screening oncologici dell’Asl Toscana nord ovest – e richiedono un impegno minimo da parte dei cittadini: è sufficiente presentarsi per eseguire i test proposti. Questi esami consentono di individuare precocemente lesioni cellulari o formazioni precancerose, che nel tempo potrebbero evolvere in tumori. È il caso, ad esempio, dello screening del colon retto, per il quale è possibile intervenire già durante la colonscopia, esame che nelle nostre strutture viene effettuato in sedo-analgesia procedurale, ossia senza alcun dolore per il paziente”.

“Entrare in un percorso di screening oncologico – aggiunge Di Stefano – significa essere presi in carico dal sistema sanitario senza doversi preoccupare di impegnative o prenotazioni per gli esami successivi. Si accede infatti a un percorso organizzato, con posti riservati e prioritari. Gli screening rappresentano veri e propri percorsi di salute che il nostro servizio sanitario offre gratuitamente ai cittadini appartenenti a specifiche fasce di età. Sono un’opportunità che richiede poco tempo e offre benefici enormi”.