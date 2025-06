Mostre, concerti e trekking fino alla Filanda

Tanti gli eventi per l’anniversario della strage nazifascista di Forno. Si inizia oggi alle 15,30 con l’inaugurazione della mostra di Maria Giulia Cherubini “Omaggio a un uomo che scelse la libertà: Tito”, in località Pizzo Acuto dove morì il comandante partigiano Marcello Garosi “Tito”. La mostra chiuderà domenica alle 18,30. Sempre oggi, alle 18, sarà inaugurato il murale “Ora e sempre resistenza”, auto-prodotto nel 2001 e oggi restaurato dal Centro di Documentazione ‘Gino Menconi’-Marina di Massa e Circolo Arci ‘13 Giugno’–Forno. Un murale come testimonianza, per non dimenticare, valorizzare, infondere vita nuova, alle ricorrenze, ai ricordi. Alle 21 ‘Oltre il ponte’, Suonificio Popolare Apuano in concerto.

Domani alle 14 il pranzo sociale su prenotazione e alle 17 l’incontro con il professor Davide Conti su “Tutti gli uomini di Mussolini”. Sabato dalle 21,30 lo spettacolo itinerante “Vento portami via con te”, con letture di Alessandro Conti e Valentina Arena.

Domenica si svolgerà il secondo appuntamento di Memoria in cammino aperto a tutti. Il ritrovo è alla ex Filanda alle 10,30 da dove si salirà poi salire alle ‘Tre ’Casette per un omaggio floreale alla targa che ricorda Albano Fruzzetti, Pellegrino Fruzzetti , Giuseppe Ulivi e Giulietto Federigi, giovani falciati dal fuoco nazifascista durante l’incursione a monte delle milizie della X Mas.

Alle 18 la presentazione del libro “I fascisti bruciano Bergiola” con musiche e letture. Alle 21 incontro con Martina Luisi, coordinatrice del Palestine Children’s relef fund, e Giancarlo Albori, presidente di Gaza Fuorifuoco Palestina. Alle 21,30 la proiezione del film vincitore del premio Oscar “No over land”