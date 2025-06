Una ’cittadella’ dedicata alla salute: "La prevenzione non sia occasionale. L’importanza di fare screening"

Inaugurata ad Albiano Magra nella sede del Comitato della Croce Rossa la Cittadella della salute. Obiettivo: fare la prevenzione non in modo occasionale. Il taglio del nastro è stato fatto dal consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il vice Roberto Cipriani e la presidente del consiglio comunale Giada Moretti, la Del Re in rappresentanza dell’Ordine delle professioni infermieristiche apuane e altre autorità oltre ai vertici della Cri con il testa il presidente Marcello Lo Presti, la vice Rita Peroni, Francesco Mandorli Unitalsi e un mare di volontari. L’inaugurazione è stata anche l’occasione di una nuova giornata di prevenzione che ha visto la partecipazione di tanti specialisti. Silvia Toni responsabile della Diabetologia e Endocrinologia del Meyer Firenze; Giovanni Orlandi dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa Unità Operativa Neurologia Azienda ospedaliera universitaria pisana e responsabile clinico Rete Ictus Regione Toscana; Ferruccio Bonino scienziato, gastroenterologo, epatologo di fama internazionale; Mario Valli senologo, specialista in Chirurgia Generale e Oncologia; Ezio Szorenyi internistica, nefrologia, tossicologia; Giovanni Pesenti Barili, Ortopedia e prevenzione grosse articolazioni; Roberto e Giovanni Silvestri farmacisti; Elisa Baldini nutrizionista; infermieri Rebecca Del Re e Daniele Calevro. I lavori iniziati assai presto sono durati a lungo e hanno registrato una folta partecipazione. Molte le patologie riscontrate alcune molto gravi.

"Sono lieto di essere ad Albiano Magra in rappresentanza della Regione a questa giornata di prevenzione che ha visto anche l’inaugurazione della cittadella della salute - ha detto Bugliani - Mai come oggi c’è bisogno di sviluppare la prevenzione, la sanità infatti si basa appunto sul suo sviluppo. La Croce rossa con i suoi dirigenti e volontari con questa e le altre molte identiche iniziative organizzate sia quest’anno che negli anni precedenti stanno facendo un enorme dono alla popolazione. Spero che da iniziative come queste si possa realizzare qualcosa di stabile perché la sanità regionale è molto importante e da tante prestazioni deve sempre di più avvalersi di queste realtà di volontariato". "Abbiamo voluto creare la cittadella qui ad Albiano nella nostra sede che ospita già un patronato e un ambulatorio infermieristico Asl – dice il presidente Marcello Lo Presti – perché in tre anni di intensa attività di screening gratuiti e anche prima, sia pure in modo episodico, abbiamo visto diverse migliaia di persone che aumentano in occasione delle giornate. Con la cittadella ci poniamo l’obiettivo di organizzare grazie alla disponibilità di trenta specialisti volontari, una prevenzione non occasionale. Siamo soddisfatti del giudizio che ci dà la Regione sulla nostra attività così come il nostro sindaco che è anche presidente della società della salute della Lunigiana".

Sull’importanza degli screening attuati in Lunigiana gli fa eco Ferruccio Bonino: "La fattibilità e sostenibilità di uno screening di popolazione generale mediante particolari, ultramoderne e sofisticate tecnologie è stato valutato e dimostrato su una popolazione di oltre 5 milioni di persone in Cina. E utilizzando lo stesso metodo nel corso dell’ultimo anno anche in uno studio pilota di fattibilità, condotto in alcuni Comuni della Lunigiana grazie alla disponibilità dei volontari anche della Croce Rossa di Albiano Magra e dei gruppi di ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr (ingegner Francesco Faita) e Unità di Epatologia dell’AOUP e dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università (professoressa Maurizia Brunetto) di Pisa. I risultati di tale studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista internazionale Healthcare (De Rosa L, Ricco M, Brunetto MR, Bonino F, Faita F Sustainability of General Population Screening for SteatoticLiverDisease: A Proof-of-Concept Study Healthcare 2025; 13(7):759-770). Fattibilità e sostenibilità della proposta sperimentata – conclude – propongono una nuova opportunità diagnostica per lo sviluppo di concreti programmi di screening di popolazione, per una migliore cura della salute, prevenzione e diagnosi precoce. E, allo stesso tempo, per un notevole risparmio di risorse per il sistema sanitario, che consegue alla cura preventiva e precoce che costa sempre meno di quella tardiva a malattia sintomatica manifesta. Dunque sono davvero importanti queste giornate di prevenzione così come – conclude Bonino – la cittadella inaugurata".