I nuovi dispositivi “118” saranno dati in dotazione anche alla Croce Verde

Grazie al sindaco Renzo Martelloni, e all’appoggio di tutti i sindaci della Lunigiana che hanno portato avanti la problematica da lui esposta, anche la Croce Verde di Licciana Nardi avrà i suoi nuovi dispositivi per la rianimazione cardiopolmonare previsti dal progetto “118 Lunigiana” dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, e finanziato da Regione Toscana. Il programma, infatti, inizialmente ha visto la distribuzione dei dispositivi salvavita alle varie associazioni di pronto soccorso del territorio, escludendo la Croce Verde di Licciana e altre due realtà altrettanto importanti per il primo intervento. L’altro pomeriggio, in occasione della riunione della Società della Salute, durante la quale il sindaco ha ribadito con fermezza tale necessità, il direttore del 118 Nicola Bertocci ha assicurato che anche le restanti associazioni riceveranno entro due mesi il dispositivo, andando a colmare il gap sull’intero territorio della Lunigiana. Un intervento fondamentale che andrà ad equipaggiare le ambulanze di Licciana Nardi con nuovi strumenti che saranno affiancati da formazione adeguata dei volontari. Con questi dispositivi, in grado di restituire un tracciato del cuore, i tempi di diagnosi dell’infarto saranno ridotti e i tempi di centralizzazione dei pazienti infartuati verso ospedali dotati di emodinamica saranno dimezzati.

"Sono contento che il dottor Bertocci abbia accolto la mia richiesta e quella degli altri sindaci, – commenta il sindaco Martelloni – perché non devono esistere associazioni di volontariato e cittadini di serie B. E’ importante che tutto il territorio sia attrezzato al meglio per rispondere alle emergenze, soprattutto dopo la soppressione della figura del medico a bordo dell’ambulanza Mike. Un’abolizione che sicuramente non può essere risolta soltanto con l’introduzione di questo macchinario, ma che potrà almeno far fare un passo avanti importante nelle operazioni di primo soccorso."