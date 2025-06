La Croce Verde è in crescita. Due nuovi mezzi speciali per assicurare servizi al top

Due nuovi mezzi per la Croce Verde di Arcola, una grande festa per l’associazione che cresce implementando il parco vetture per il soccorso. Sabato scorso c’erano centinaia di persone riunite nel piazzale Due Giugno per un plauso ai volontari e al presidente Tommaso Drovandi che si mettono a disposizione di chi ha bisogno, Una grande emozione a cui ha partecipato anche la popolazione, l’assessore al volontariato Stefano Tabone e la sindaca di Arcola Monica Paganini che ha rivolto un pensiero ai volontari: "Una realtà di volontariato importante per la nostra comunità. Sono stati inaugurati i due nuovi mezzi, un’ambulanza di emergenza adibita a centro mobile di rianimazione e una vettura per il trasporto dei pazienti per servizi ordinari non in emergenza, in un pomeriggio di condivisione con tante consorelle e associazioni del territorio e una sfilata di mezzi di soccorso storici da tutta Italia. Grazie per la vostra preziosissima azione e presenza. Auspico che molti giovani si avvicinino a questa esperienza".

Una giornata di festa e trascorsa anche nel ricordo, ha tagliato il nastro ai due nuovi mezzi Nadia Dalle Lucche il cui marito Ivano Fenu è stato un pilastro della Croce Verde, fino che ha potuto è stato un volontario modello, prima di essere sopraffatto da una malattia. presenti i rappresentanti dell’ Associazione Ambulanze nella Storia, che hanno fatto rivivere il passato con i loro mezzi storici. Don Federico Ratti, che ha benedetto le vetture con il Diacono Pier Carlo Mostarda, le associazioni arcolane Avis, Aido, Lunezia, le consorelle del territorio, con cui è stato bello ritrovarsi "come ai vecchi tempi".

C’erano la Pubblica Assistenza di Lerici, Santo Stefano Magra con la Croce Bianca, la Humanitas di Romito Magra, la Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure. E tutti i mezzi delle associazioni presenti hanno sfilato in corteo nelle vie del centro storico con le sirene per salutare la popolazione e nell’occasione è stata inaugurata anche la nuova postazione Dae nella stessa piazza dove ha sede l’associazione Croce Verde.

Cristina Guala