Manutenzione del territorio. Stanziato un milione di euro. Partito il restyling del verde

In vista della stagione turistica, sono partiti gli interventi di sfalcio dell’erba sul territorio con una maxi operazione da circa un milione di euro. Le ditte incaricate si sono già messe al lavoro. "Si tratta di un’opera a cui teniamo molto e su cui dobbiamo anche fare ammenda – spiega il sindaco Marcello Pierucci –: negli scorsi anni abbiamo avuto un po’ di difficoltà, dettata certamente dalla mancanza di risorse necessarie a garantire almeno un taglio al mese a parchi e aree verdi. Siamo purtroppo in un’epoca di rincari generalizzati: tutti i costi sono più che triplicati, e quello che prima si poteva fare con 10 adesso richiede 50. Questo non ci ha consentito di lavorare come avremmo voluto, e abbiamo faticato a tenere il passo. È per questo che, già dalla fine dell’estate scorsa, ci siamo messi al lavoro per farci trovare pronti per la stagione 2025, anche grazie allo stanziamento del doppio delle risorse solitamente investite sul taglio dell’erba".

Per lo sfalcio dell’erba, infatti, per l’anno corrente il Comune ha stanziato un milione e 100mila euro, quasi il doppio rispetto ai 600mila euro del 2024. "Può sembrare una follia spendere oltre un milione di euro per tagliare dell’erba, ma se l’anno scorso non siamo arrivati, e dato che la programmazione era stata fatta con attenzione e precisione, vuol dire che era necessario prevedere ben più risorse di quanto non facessimo prima – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche – e così abbiamo fatto. Il nostro è un territorio turistico, e i turisti si aspettano prati tagliati e decoro ovunque".

L’investimento è stato reso possibile anche grazie all’attivazione della tassa di soggiorno, introdotta lo scorso anno a Camaiore, unico comune versiliese a non averla in vigore. "L’attivazione dell’imposta di soggiorno sta dando i suoi frutti – spiega ancora Pierucci –; si tratta di una tassa di scopo, che può essere introdotta col vincolo governativo di investire quelle risorse in opere di manutenzione del territorio".

E proprio dalla tassa di soggiorno arrivano le risorse destinate alla manutenzione del territorio. "Abbiamo destinato una bella percentuale dell’introito della tassa sul taglio dell’erba proprio perché era un settore in cui eravamo in difficoltà e su cui volevamo migliorare: da quest’anno tutto cambierà – chiude Dalle Luche –; un primo risultato l’abbiamo già avuto: in passato, a marzo, le aree a verde non erano mai state ordinate e pulite come lo sono adesso".

Nella settimana appena trascorsa è partito il primo giro di sfalci di parchi e aree verdi, passeggiata compresa, che terminerà (meteo permettendo) la prossima settimana. Nel giro di qualche giorno inizierà anche lo sfalcio dell’erba sui cigli delle strade di tutto il territorio.