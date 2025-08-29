Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaMaltempo, sospesa la fiera. Show pirotecnico rinviato. Forse si svolgerà stasera
29 ago 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Maltempo, sospesa la fiera. Show pirotecnico rinviato. Forse si svolgerà stasera

Maltempo, sospesa la fiera. Show pirotecnico rinviato. Forse si svolgerà stasera

Oggi nuova riunione alla luce dell’allerta meteo che ha convinto allo stop anticipato dei banchi "Abbiamo avvertito fin dal mattino tutti gli operatori che entro le 17 hanno smontato".

Ieri era il giorno della fiera di S.Ermete

Ieri era il giorno della fiera di S.Ermete

Per approfondire:

Meteo bizzarro: e così ieri pomeriggio è stata sospesa la fiera di Sant’Ermete con slittamento dello spettacolo pirotecnico. Che potrebbe essere posticipato a stasera e, in caso di persistente perturbazione, a domani.

Si è nuovamente riunita ieri la commissione tecnico politica incaricata di valutare e monitorare la situazione meteo e le previsioni meteorologiche sul territorio locale, in relazione alla fiera di Sant’Ermete, già in svolgimento dalla mattina, e allo show dei fuochi d’artificio. La Regione ha emanato un’allerta arancione a partire dalle 18 di oggi per rischio idrogeologico. Pertanto il sindaco ha firmato una propria ordinanza con la quale la fiera è stata anticipatamente sospesa, con la specifica prescrizione per gli operatori affinché tutte le operazioni di riordino ed esodo fossero completate entro le 17. Lo spettacolo pirotecnico è stato per il momento rinviato alle 22 di stasera; considerate anche le avverse previsioni meteo già in possesso dell’amministrazione, oggi si riunirà nuovamente il gruppo tecnico politico per la valutazione aggiornata della situazione e per le conseguenti decisioni.

"Ci eravamo progressivamente preparati all’idea – spiega il sindaco Bruno Murzi – e già da ieri avevamo inviato pec a tutti gli operatori del mercato informandoli della possibilità che con il cambio del codice da giallo ad arancione avremmo provveduto alla sospensione della fiera ed alle operazioni di sgombero. Già dalle prime ore della mattina per maggior sicurezza, abbiamo fornito, banco per banco, il nostro comunicato di allerta agli operatori. Ho fatto un giro di controllo verso le dieci e devo dire che tutti gli operatori che ho sentito erano correttamente informati e direi soddisfatti del tipo di informazione che abbiamo dato".

Francesca Navari

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Allerta MeteoMaltempo