Maltempo, sospesa la fiera. Show pirotecnico rinviato. Forse si svolgerà stasera

Meteo bizzarro: e così ieri pomeriggio è stata sospesa la fiera di Sant’Ermete con slittamento dello spettacolo pirotecnico. Che potrebbe essere posticipato a stasera e, in caso di persistente perturbazione, a domani.

Si è nuovamente riunita ieri la commissione tecnico politica incaricata di valutare e monitorare la situazione meteo e le previsioni meteorologiche sul territorio locale, in relazione alla fiera di Sant’Ermete, già in svolgimento dalla mattina, e allo show dei fuochi d’artificio. La Regione ha emanato un’allerta arancione a partire dalle 18 di oggi per rischio idrogeologico. Pertanto il sindaco ha firmato una propria ordinanza con la quale la fiera è stata anticipatamente sospesa, con la specifica prescrizione per gli operatori affinché tutte le operazioni di riordino ed esodo fossero completate entro le 17. Lo spettacolo pirotecnico è stato per il momento rinviato alle 22 di stasera; considerate anche le avverse previsioni meteo già in possesso dell’amministrazione, oggi si riunirà nuovamente il gruppo tecnico politico per la valutazione aggiornata della situazione e per le conseguenti decisioni.

"Ci eravamo progressivamente preparati all’idea – spiega il sindaco Bruno Murzi – e già da ieri avevamo inviato pec a tutti gli operatori del mercato informandoli della possibilità che con il cambio del codice da giallo ad arancione avremmo provveduto alla sospensione della fiera ed alle operazioni di sgombero. Già dalle prime ore della mattina per maggior sicurezza, abbiamo fornito, banco per banco, il nostro comunicato di allerta agli operatori. Ho fatto un giro di controllo verso le dieci e devo dire che tutti gli operatori che ho sentito erano correttamente informati e direi soddisfatti del tipo di informazione che abbiamo dato".

Francesca Navari