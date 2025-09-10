La conferma. Doppio incarico per Cipolletta

Doppio incarico per il dirigente scolastico Germano Cipolletta: oltre a dirigere l’Isi Barga, continuerà a guidare come reggente anche l’Istituto comprensivo Camaiore 1, confermando così il suo impegno educativo e manageriale su due ordini di scuola tra i più significativi nel territorio. Con questo doppio incarico, l’Ufficio scolastico regionale garantisce una continuità progettuale e organizzativa fondamentale. Da un lato apporta la sua leadership qualificata all’Isi Barga, un istituto in fase di rigenerazione strutturale e innovazione didattica; dall’altro, mantiene una funzione di riferimento a Camaiore 1, con la stessa attenzione di sempre verso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’Istituto Comprensivo Camaiore 1 offre un percorso educativo completo che comprende le scuole dell’infanzia “Arcobaleno”, “Marignana”, “Orbicciano”; le scuole primarie “Don Renzo Gori” e “Tabarrani”; la scuola secondaria di primo grado “Pistelli”, con indirizzo musicale opzionale. L’offerta è improntata alla continuità educativa, all’inclusione, alla sicurezza e alla modernità delle strutture scolastiche, secondo il Piano triennale dell’Offerta formativa che risponde alle esigenze culturali, sociali ed economiche del contesto locale. Inoltre, vengono assicurati servizi essenziali come mensa, trasporto scolastico, pre-scuola e registro elettronico per le famiglie, per facilitare l’accesso e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica.

Germano Cipolletta è titolare dell’IC Camaiore 1 dal settembre 2019. Vanta esperienze professionali di massimo rilievo, essendo stato esperto consulente in formazione, qualità e innovazione in enti pubblici, con incarichi anche al FormezPA e al Ministero della Giustizia, oltre ad attività didattiche presso l’Università “Tor Vergata”. Anche i titoli accademici sono di altissimo livello. Leadership consolidata nel management scolastico nazionale, con gestione di progetti Pon, Pnrr, e pluriennale attività di formazione per dirigenti e docenti.

Il doppio incarico rappresenta una risorsa strategica per tutto il territorio della Versilia: una leadership che favorisce un sistema scolastico integrato e sinergico, capace di valorizzare le differenze tra i gradi scolastici garantendo qualità, continuità e innovazione. "Proseguire a guidare come reggente l’IC Camaiore 1 – dichiara il preside Germano Cipolletta – mi permette di mantenere un contatto diretto con il primo ciclo. Allo stesso tempo, con la titolarità all’Isi Barga potrò trasferire modelli organizzativi e progettuali di successo tra gli ordini di scuola, rafforzando il dialogo educativo tra i diversi segmenti del percorso formativo".