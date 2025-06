Issata la Bandiera Blu. L’orgoglio della giunta: "Gran lavoro di squadra"

"Questo vessillo è il frutto di un grande lavoro di squadra che proseguirà senza sosta". Il sindaco Alberto Giovannetti ha descritto così la soddisfazione dell’amministrazione comunale per la Bandiera Blu issata ieri mattina in piazza Amadei, all’ingresso del pontile di Tonfano. La cerimonia, iniziata in piazza XXIV Maggio (nella foto), si è poi conclusa con la benedizione di padre Simone sulle note dell’inno di Mameli. "È un riconoscimento importante dal punto di vista ambientale – ha detto il sindaco – ma che certifica anche l’efficienza dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, della rete fognaria e del sistema di soccorso e sicurezza in spiaggia, l’educazione ambientale e tutti quegli elementi offerti a chi frequenta la nostra terra. Ringrazio gli assessori e il personale tecnico comunale, gli operatori turistici, polizia municipale, Capitaneriadi porto e le associazioni ’Plastic Free’ e ’Amici del pontile’ per il loro prezioso contributo". Gli assessori Tatiana Gliori (ambiente) e Matteo Marcucci (lavori pubblici) hanno ricordato, in proposito, attività quali la pulizia di strade e piazze, riduzione della plastica, efficienza energetica degli edifici, accessibilità e inclusione, fino allo sfalcio dell’erba.