Mare "sempre più blu". Confermate le bandiere

Il mare della Versilia "è sempre più blu". Da Forte dei Marmi a Viareggio, passando da Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore, le spiagge del litorale (ri)conquistano la bandiera blu. Riconoscimento assegnato ogni anno, dal 1987, dalla Foundation for Environmental Education.

In Italia, la bontà delle acque di balneazione è valutata dalle Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) e il riconoscimento – che ha raggiunto 246 località di riviera – arriva poi sulla base di 32 criteri che comprendono anche aspetti come l’educazione e informazione ambientale, la gestione del territorio, servizi e sicurezza, percentuale di allacci fognari e raccolta differenziata, accessibilità delle spiagge, qualità dei servizi turistici e valorizzazione delle aree naturalistiche.

Quest’anno – ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia in occasione delle assegnazioni dei riconoscimenti che si è tenuta a Roma, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche. – abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di redigere e presentare un “Piano di azione per la sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027. Uno strumento che seguirà il Comune in tutto il suo percorso di Bandiera Blu, aiutandolo ad avere una visione unitaria rispetto agli interventi da compiere e a mantenere la rotta sull’impostazione al miglioramento continuo. Ne è derivata una programmazione seria e strutturata, regione per regione, comune per comune". Gli obiettivi individuati per il triennio sono cinque: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra; vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico.