Stop degrado e abbandoni. Inaugurata a Motrone l’isola ecologica per i rifiuti

Stop al vecchio cassone che per cinque anni ha accolto rifiuti di ogni tipo, inclusi quelli non autorizzati, tra cumuli, abbandoni di sacchetti in terra e una bruttura che non passava inosservata a chi parcheggiava in piazza IV Novembre, a Motrone. Da ieri residenti e proprietari di seconde case potranno utilizzare la più sicura e moderna isola ecologica che Ersu ha realizzato sul lato monti del parcheggio. Chiunque potrà accedervi, ma stavolta all’ingresso troverà uno steward che chiederà i documenti e darà indicazioni su come conferire i rifiuti. I benefici sono quelli sintetizzati dal direttore generale di Ersu Walter Bresciani Gatti, che ha tagliato il nastro insieme all’amministratore unico Pier Franco Chierci. "Questo nuovo modello, alternativo alle isole ecologiche ’intelligenti’ a cui si accede con la tessera – spiega – garantisce accoglienza e qualità del rifiuto conferito. Oltre ad assicurare continuità alla raccolta differenziata porta a porta svincolando, però, le utenze dal calendario dei passaggi previsti per ogni singola tipologia di materiale. In questo modo cerchiamo di agevolare soprattutto chi deve smaltire, prima della partenza, più rifiuti differenziati. Con il vecchio cassone il rischio era quello dell’abbandono, del degrado e di una qualità del rifiuto scadente in quanto la gente mescolava le tipologie. La differenziata a Pietrasanta? Anche per il 2024 contiamo di superare l’80%".

L’isola sarà operativa ad aprile e maggio la domenica ore 13-19 e il lunedì 7-13, a giugno e settembre il lunedì 7-13, il sabato 13-19 e la domenica 7-19, e a luglio e agosto tutti i giorni 7-13. "Con la bella stagione – dice il sindaco Alberto Giovannetti, presente con l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori e quello ai lavori pubblici Matteo Marcucci – le presenze sul nostro territorio e sulla Marina aumentano in modo esponenziale. Questo ci obbliga a un impegno maggiore per far sì che l’aumento della produzione di rifiuti non si riversi negativamente sull’ambiente, sull’immagine della città e sulla qualità della vita. Grazie alla collaborazione di Ersu facciamo la nostra parte, ma affinché questo sforzo dia i suoi frutti serve anche la partecipazione di cittadini, residenti e turisti: a tutti chiediamo educazione, rispetto e buona volontà per aiutarci a mantenere il nostro territorio ordinato, accogliente e piacevole da vivere".

Daniele Masseglia