Apre il villaggio "Warner". I giochi coi Looney Tunes. Poi in volo come Superman

Parte dal Belvedere delle Maschere il viaggio nella Penisola di “Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia“, che, oggi e domani, porta nel cuore di Viareggio intrattenimento, giochi e spettacolo, con esperienze esclusive dedicate ai franchise più iconici di Warner Bros Discovery. Le attività includeranno allestimenti di aree a tema, oltre a un palco centrale animato giorno e sera.

"Dopo il successo della precedente edizione – dichiara l’assessore al turismo, Alessandro Meciani –, Viareggio si riconferma come una delle tappe più amate del tour, pronta ad accogliere fan di tutte le età con esperienze uniche". "Siamo certi – prosegue – che il pubblico risponderà con entusiasmo, rendendo questa tappa un grande successo. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza che unisca divertimento, spettacolo e magia, consolidando il legame tra Warner Bros. Discovery e i suoi fan".

I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti tematizzati che replicano discipline invernali come hockey, curling, e sci. Ci saranno poi quiz a premi, prove di arrampicata e discese in corda doppia su una parete tematizzata per immaginare i grattacieli di Gotham City ed esplorare l’universo di Batman. A queste si aggiungono tante altre attività aperte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di portare a casa i propri ricordi fotografici con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 85° anniversario di Tom&Jerry, con una grande torta di compleanno alta 2 metri.

All’interno del tour ci sarà inoltre un’area dedicata a “Harry Potter: The Exhibition“, la mostra itinerante dedicata al dietro le quinte dell’universo esteso di Harry Potter che arriverà a Milano dal 19 settembre: in esclusiva per il Warner Bros. Discovery Celebration Tour i fan potranno avere un assaggio in anteprima.

Dal villaggio passa poi la promozione di alcuni dei film in arrivo nelle sale cinematografiche quest’estate. Il primo è “F1“, in uscita il 25 giugno, con Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes: ex pilota di Formula 1 degli anni ’90 pronto a tornare in pista dopo un grave incidente. I partecipanti al “Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia“ avranno la possibilità di testare un simulatore progettato per replicare la sensazione di guidare una monoposto. Per celebrare l’attesissimo nuovo film dei DC Studios, “Superman“, i fan avranno invece l’opportunità di immaginare le emozioni de “L’uomo d’acciaio“ mentre vola nel cielo, attraverso una zip-line dedicata a Superman e ideata per offrire ai fan la sensazione del volo. Scritto, diretto e prodotto da James Gunn, Superman il 9 luglio, distribuito da Warner Bros. Ispirata infine alle “challenges” del nuovo game show “The Cage - Prendi e scappa“ in onda sul Nove, canale televisivo di punta del gruppo, il pubblico del Belvedere sarà coinvolto in divertenti giochi a premi.