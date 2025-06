In centro... scene da film. La città si trasforma in set

I commercianti trasformano il centro storico in un set cinematografico. Sarà un pomeriggio davvero insolito, passeggiando in città si potrà incontrare “l’Armata Brancaleone” e poi ritrovarsi a cantare con le suore di “Sister Act” o assistere alla scena più famosa di “Psyco”. Saranno molte le occasioni di divertimento oggi con la seconda edizione di “Ciak! Si Gira”, realizzata grazie alla collaborazione di numerose compagnie teatrali che ricreeranno le scene più famose di 12 film in altrettanti angoli del centro storico. Sarà possibile seguire il percorso con una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi. Le scene verranno ripetute di frequente a rotazione dalle 16.30 fino alle 19.30.

Un’iniziativa gratuita realizzata dagli operatori aderenti al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere che ha riscosso lo scorso anno un notevole successo. Passeggiando sarà possibile assisterere ad alcuni momenti del film cult “Frankstein Junior”, essere avvolti dall’atmosfera di “Casablanca”, immergersi nel mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e ritrovarsi di fronte alla matrigna di “Biancaneve”. Tante saranno le ambientazioni con gli attori che animeranno “Ciak! Si Gira”: si viaggerà nel tempo con “Amadeus” , “Il Grande Dittatore” , “Il delitto Matteotti” e ci si emozionerà con un classico del cinema “Profumo di donna”. Non mancheranno gli omaggi alla Disney: verranno infatti riproposti i brani dei classici film d’animazione che hanno incantato generazioni di bambini.

"Ci stiamo preparando da mesi con le compagnie teatrali – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere – e siamo veramente entusiasti. Quest’anno ci saranno ben 12 film che verranno ricreati con tanto di scenografia nel centro storico.. L’idea che è quella di una passeggiata insolita dove stupirsi, emozionarsi, ridere attraverso i ricordi e la magia del cinema". Appuntamento quindi oggi nel centro storico di Massa a partire dalle 16.30 per tutto il pomeriggio. L’evento ha il patrocinio del Comune di Massa, il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il Ccn ringrazia PiùMe, Centro Apuano Revisioni Srl, Hotel la Bussola, IM.EL srl, Ottikontatt - Ottica Piazza Aranci e Eli Gioielli Gioielleria per avere creduto nel progetto e sostenuto la rassegna.