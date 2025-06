Torna ’Ciak! Si Gira’ . Il centro si trasforma in set

Un pomeriggio insolito e imperdibile nel centro storico di Massa. Passeggiando in città si potrà incontrare “l’Armata Brancaleone” o ritrovarsi a cantare con le suore di “Sister Act” o ancora assistere al delitto di “Psyco”. Questo e molto altro avverrà sabato 7 giugno in occasione della seconda edizione di “Ciak! Si Gira”. Con la collaborazione di numerose compagnie teatrali, infatti, verranno ricreate le scene più famose di ben 12 film in altrettanti angoli del centro. Sarà possibile seguire il percorso con una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi. Le scene verranno ripetute a rotazione dalle 16.30 alle 19.30.

Si tratta di un’iniziativa gratuita realizzata dai commercianti aderenti al Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ che ha riscosso lo scorso anno un notevole successo. “Frankstein Junior”, “Casablanca”, “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Il Grande Dittatore“, “Profumo di donna“ e “Biancaneve” sono alcuni degli altri film di cui verranno riproposte le scene cult. Non mancheranno gli omaggi alla Disney, verranno infatti riproposti i brani dei classici film d’animazione che hanno incantato generazioni di bambini.

"Ci stiamo preparando da mesi con le compagnie teatrali – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – e siamo veramente entusiasti. L’idea che è quella di una passeggiata insolita dove stupirsi, emozionarsi, ridere attraverso i ricordi e la magia del cinema". “Ciak! Si Gira” ha il patrocinio del Comune e il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Si ringraziano PiùMe, Centro Apuano Revisioni Srl, Hotel la Bussola, IM.EL srl, Ottikontatt-Ottica Piazza Aranci ed Eli Gioielli Gioielleria.