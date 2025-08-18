Incendio a Piano di Conca, chiusa la Sarzanese. Timori per il vento

Massarosa (Lucca), 18 agosto 2025 – Un incendio è scoppiato a Piano di Conca. A informare sullo stato della situazione è lo stesso Comune di Massarosa, che via social spiega che la Sarzanese “è chiusa da via della Sassaia a via di mezzo a Piano di Conca. Lungo la strada fiamme sotto controllo, si lavora alla parte alta, il vento non facilita le operazioni”.

Su uno dei suoi canali social il presidente della Regione Eugenio Giani informa: “Subito attivo il sistema antincendi boschivi Aib della Regione Toscana: sul posto squadre di volontari Aib, operatori, elicotteri regionali e Vigili del Fuoco al lavoro per contenere le fiamme”.

Nell’uliveta interessata dall’incendio insiste anche un tratto di elettrodotto dell’alta tensione gestito da Terna.

L'incendio a Piano di Conca

La zona non è distante da quella dove nel 2022 divampò un enorme rogo che devastò le colline intorno a Bozzano e dove a luglio scorso l’incendio innescato da un mezzo pesante in transito sulla Bretella provocò una lunga interruzione del transito sull’autostrada, oltre ai danni ambientali.

Continua così un’estate di fuoco. Tanti gli incendi che sono divampati soprattutto nelle ultime settimane; il più importante è quello di Roccalbegna (Grosseto), dove sono andati in fumo oltre 400 ettari. E ci sono davvero pochi dubbi sulla sua matrice dolosa.