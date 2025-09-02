Inaugura "Giardini grill & bar". Previsti fino a venti posti di lavoro

A tre anni dall’acquisizione dei "Giardini della Versilia", il noto imprenditore di origini campane ma versiliese d’"adozione" Armando Lanza può finalmente dar vita alla propria creatura. Di quelle che, almeno sulla carta, porteranno eventi e posti di lavoro. La nuova scommessa si chiama "Giardini grill & bar", ristorante specializzato in braceria capace di ospitare fino a 50 coperti in inverno e oltre 100 in estate. Il battesimo, sebbene confinato a un appuntamento privato e in questo caso di stampo politico, si terrà stasera alle 20 con la cena di presentazione della candidatura dell’onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia) alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Dopo di che, una volta sistemati gli ultimi dettagli logistici e operativi, l’attività, che si trova sull’Aurelia in zona Portone, aprirà i battenti in maniera ufficiale e per il pubblico. Con due aspetti importanti legati all’occupazione, come svela lo stesso Lanza. "L’intenzione – racconta – è di assumere almeno 5-6 persone, destinate a diventare una ventina durante la stagione estiva. Non solo: tra le persone assunte abbiamo anche la massese Arianna Giovannelli, ex proprietaria dei ’Giardini’, come le avevo promesso in caso di avvio del progetto: dirigerà la parte commerciale". Quanto all’attività, le pietanze saranno realizzate tutte alla brace e arricchite dalle verdure coltivate all’interno dei "Giardini", quindi a chilometro zero. "Sarei dovuto partire prima – conclude Lanza – ma si sono rese necessarie alcune verifiche perché c’erano dei dubbi sul vincolo florovivaistico: in realtà era decaduto. Partiremo con un programma settimanale, da giovedì a domenica, che comprenderà balli caraibici, cabaret, karaoke e piano bar. Più fiere e mostre d’arte".

d.m.