Il cambio della guardia. Capitaneria, nuova guida

Da ieri Sabrina Di Cuio, capitano di fregata delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera è la nuova comandante del porto. Durante la cerimonia di passaggio di consegne con la collega uscente Silvia Brini, la comandante ha evidenziato il ruolo dell’ufficio che dirige da poche ore, dicendo che “si tratta di un vero privilegio essere qui per dare un servizio giornaliero al massimo delle possibilità. Ringrazio anche gli ammiragli in congedo presenti, ad iniziare dall’ammiraglio Brusco che è stato il nostro comandante generale, per l’esempio che ci hanno dato”. La comandante Di Cuio ha lavorato alla sede centrale del comando delle Capitanerie di Porto di Roma dove ha svolto l’incarico di capo sezione stampa, prodotti editoriali e social media. Da parte sua la comandante Brini lavorerà all’Accademia Navale di Livorno in un ruolo altrettanto impegnativo come quello lasciato ieri che è stato, ha detto, “intenso e gratificante insieme, e che ha permesso a noi di metterci al servizio della comunità intera e di tutti coloro che operano in ambito marittimo, con al primo posto sempre la sicurezza.” Il direttore marittimo della Toscana, contrammiraglio Giovanni Canu (che è stato anche comandante a Viareggio) ha “ricordato il valore dell’unità di intenti tra gli operatori locali del porto, della comunità e da chiunque abbia bisogno della nostra opera.” Canu ha ringraziato la comandante Brini per il servizio svolto, e ha ricordato alla nuova comandante Di Cuio che “questa comunità è dura ma generosa, che ti sprona e ti consiglia come lavorare ”. Hanno partecipato le autorità della provincia, addetti ai lavori del porto e dei cantieri, le associazioni dei Marinai d’ Italia e dell’Aeronautica, e quelle del volontariato.

W.S.