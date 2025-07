Municipale in servizio fino alle 2 di notte

Scippi e rapine sarebbero in calo rispetto all’avvio estate 2024. Ma la guardia deve rimanere alta e in Prefettura si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Giusi Scaduto (nella foto), con la partecipazione del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, del Vicario del Questore di Lucca Francesco Nannucci, dei Comandanti provinciali dei Carabinieri Colonnello Arturo Sessa e della Guardia di Finanza Colonnello Andrea Canale. Al centro dell’incontro vari aspetti inerenti alla sicurezza urbana, con un’attenzione peculiare rivolta alle misure preventive e ai protocolli operativi da adottare nei mesi estivi. Un’analisi congiunta ed obiettiva della realtà fortemarmina ha consentito di constatare la riduzione di alcuni indici di delittuosità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma è stato, comunque, deciso di operare mirati servizi interforze e di continuare l’azione di sensibilizzazione finalizzata alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale. Alle operazioni in programma - che beneficeranno dell’apporto fornito dalle unità di rinforzo aggiuntive inviate sul territorio comunale in vista della stagione estiva - prenderà parte anche la polizia locale, che sino agli inizi di settembre garantirà l’estensione oraria del proprio servizio, operando anche nelle prime ore notturne. Il sindaco ha evidenziato l’importanza del lavoro congiunto e del potenziamento dei presìdi sul territorio per garantire serenità a residenti e turisti ed ha ribadito la necessità di un costante e attento controllo