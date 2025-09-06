Addio a Salvetti. Fu tra i fondatori del rione

Se ne è andato a 81 anni Roberto Salvetti volto notissimo in città ed in particolare nel quartiere Vecchia Viareggio. Si è spento ieri mattina all’ospedale Versilia, dove era ricoverato, a seguito di complicanze causate da problemi renali. Sommellier per passione, ma apprezzatissimo, era cresciuto dietro il bancone del bar Ivano, gestito dal padre Ivano, in via Regia nel fondo che poi divenne il ristorante Gusmano. Raggiunta la maggiore età, con la giusta esperienza, fondò sempre assieme al padre ed al fratello Marco, la rivendita di vini Salvetti&Vischi in via Nicola Pisano proprio là dove finisce il quartiere Darsena e ha inizio il quartiere Campo d’Aviazione. Spirito gioviale ed affabile, viareggino fino al midollo, restò affascinato dalla magia del Carnevale, ragion per cui divenne subito un punto di riferimento per il locale Comitato Carnevale Rionale della Vecchia Viareggio, divenendone socio fondatore nonché segretario, carica che ricoprì per tantissimi anni. Proprio per il suo legame con il quartiere e con il Comitato Carnevale c’è profonda tristezza in tutto il quartiere. Tristezza di cui si fa portavoce Franco Paladini, amico di vecchia data, ed attuale presidente del Comitato Carnevale. "Ricordo Roberto fin da quando ero poco più che adolescente – dice Paladini – e me lo ricordo sempre allegro, preciso e divertente. Per tutto il quartiere, per tantissimi anni, è stato un esempio di lealtà e di voglia di spendersi per gli altri. Per questo organizzeremo qualcosa in suo ricordo, intanto ci stringiamo forte attorno alla adorata moglie Carla e ai figli Daniele e Michele. Il quartiere adesso è più solo perché uomini come Roberto avevano una statura fuori dal normale".

Sergio Iacopetti