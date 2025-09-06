Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaAl posto del chiosco Vuitton. Apre la nuova gelateria
6 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Al posto del chiosco Vuitton. Apre la nuova gelateria

Al posto del chiosco Vuitton. Apre la nuova gelateria

Polemica di Silvestri: "Questa struttura è bella?"

Polemica di Silvestri: "Questa struttura è bella?"

Polemica di Silvestri: "Questa struttura è bella?"

Al posto del chiosco di Louis Vuitton (smontato per assenza dell’autorizzazione paesaggistica) ecco che torna la gelateria: stavolta direttamente dello storico caffè Galliano di Viareggio che già produceva per la maison. A segnalare la nuova struttura avanzando perplessità è Silla Silvestri del movimento Il Forte al centro. "Al mattino si presenta tutto coperto, il pomeriggio c’è il bancone appoggiato su mattone e con annesso un tappeto su cui sono posizionate sedie a conchiglia e un dondolo. Il marchio Louis Vuitton non compare più e anche i prezzi sono diversi: un cono da 4,50 adesso è 3,50. Ma comunque continuo a ritenere che non sia consono a piazza Marconi. La paesaggistica ha bocciato il precedente chiosco che era esteticamente più gradevole e approva questo?". Replica il vice sindaco Andrea Mazzoni. "Quel punto di somministrazione non mi pare così brutto – premette –

e infatti Galliano in questo caso non ha necessitato di alcuna autorizzazione paesaggistica dal momento che la struttura è perfettamente in linea con la concessione comunale, relativamente alla presenza di strutture e attrezzature per lo svolgimento dell’attività. In fondo si tratta della solita concessione che un tempo riguardava la vendita di cocomero e gelati confezionati. Adesso sono prodotti artigianali ma non cambiano i volumi sul suolo pubblico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata