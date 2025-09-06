Al posto del chiosco Vuitton. Apre la nuova gelateria

Al posto del chiosco di Louis Vuitton (smontato per assenza dell’autorizzazione paesaggistica) ecco che torna la gelateria: stavolta direttamente dello storico caffè Galliano di Viareggio che già produceva per la maison. A segnalare la nuova struttura avanzando perplessità è Silla Silvestri del movimento Il Forte al centro. "Al mattino si presenta tutto coperto, il pomeriggio c’è il bancone appoggiato su mattone e con annesso un tappeto su cui sono posizionate sedie a conchiglia e un dondolo. Il marchio Louis Vuitton non compare più e anche i prezzi sono diversi: un cono da 4,50 adesso è 3,50. Ma comunque continuo a ritenere che non sia consono a piazza Marconi. La paesaggistica ha bocciato il precedente chiosco che era esteticamente più gradevole e approva questo?". Replica il vice sindaco Andrea Mazzoni. "Quel punto di somministrazione non mi pare così brutto – premette –

e infatti Galliano in questo caso non ha necessitato di alcuna autorizzazione paesaggistica dal momento che la struttura è perfettamente in linea con la concessione comunale, relativamente alla presenza di strutture e attrezzature per lo svolgimento dell’attività. In fondo si tratta della solita concessione che un tempo riguardava la vendita di cocomero e gelati confezionati. Adesso sono prodotti artigianali ma non cambiano i volumi sul suolo pubblico".