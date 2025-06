Bagnino fuori postazione. Sanzione di 1.500 euro

Quando il personale della Capitaneria di porto di Viareggio si è presentato in spiaggia nell’ambito di controlli effettuati in borghese, la postazione del bagnino era miseramente vuota. E in questi casi non c’è alibi che tenga, da qui l’immediato verbale da 1.500 elevato nei confronti dello stabilimento balneare. L’episodio è successo lunedì mattina in un bagno di Tonfano. Più precisamente intorno alle 10, cioè un’ora dopo l’orario obbligatorio di sorveglianza, che deve essere effettuata ogni giorno dalle 9 alle 19 come dispone l’apposita ordinanza della Capitaneria.

I controlli sono proseguiti in altri stabilimenti della zona, con un altro bagnino trovato senza la maglietta rossa d’ordinanza anche se non è dato sapere se sia stato poi sanzionato. Certo è che anche l’anno scorso si erano verificati episodi simili, spesso per motivi che superficialmente possono sembrare plausibili, ad esempio il bagnino che aiuta un bagnante ad aprire l’ombrellone o sistema dei lettini rovesciati. Invece, dura lex sed lex, l’ordinanza dice che in quelle dieci ore deve unicamente dedicarsi alla sicurezza.

"Ho sentito la Capitaneria di porto – conferma Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia – che mi ha parlato di uno o due casi riscontrati a Marina di Pietrasanta a causa dell’assenza del bagnino nella postazione. Subito dopo ho inviato una mail a tutti i nostri consorziati per informarli di questa segnalazione e per ricordare a tutti quanti di rispettare quel che prevede l’ordinanza della Capitaneria in merito all’obbligo di presenza del bagnino durante l’orario della balneazione, dalle 9 alle 19. In quella fascia oraria deve stare nella postazione per guardare il mare e fare sorveglianza, e non trovarsi in altre zone della spiaggia, anche fosse solo per spostare un ombrellone o un lettino. Il bagnino – conclude Verona – deve pensare solo alla sicurezza in mare e a nient’altro. I controlli proseguiranno tutta l’estate, è bene ricordare queste poche e semplici regole anche perché le multe sono abbastanza ’salate’".

Daniele Masseglia