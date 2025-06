"Uno sviluppo economico in Versilia è possibile con nuovi strumenti"

Uno sviluppo economico in Versilia è possibile grazie al rapporto tra banche e imprese. Una riflessione in questo senso arriva da Stefano Vannucci, amministratore delegato di Aura mediazione creditizia. "I segnali di carattere generale per l’economia come noto non sono purtroppo positivi – esordisce Vannucci –. Dopo la concessione degli sportelli bancari, l’offerta di credito che diminuisce, ora anche lo spauracchio concreto dei dazi. Occorre interrogarci su quale sviluppo economico poter contare per le Pmi in Versilia come in Toscana e nel resto del Paese. Una cosa è certa: le banche debbono accompagnare con i finanziamenti gli investimenti produttivi, le aziende che investono, se meritevoli, debbono essere accompagnate ed aiutate nei loro programmi. Lo sviluppo economico, a tutti i livelli si può realizzare solo con l’impegno, la passione, l’ingegno degli imprenditori che vogliono crescere. Non ci sono scorciatoie in economia, le condizioni generali possono aiutare più o meno ma il nocciolo è questo".

"La politica delle principali banche tradizionali di non spingere sui finanziamenti alle Pmi, sia chiaro quelle affidabili, penalizza sostanzialmente lo sviluppo economico e i livelli occupazionali – prosegue Vannucci –. Gli investimenti produttivi sono infatti la leva necessaria per far crescere Pil e valore aggiunto. In questo quadro si inseriscono le banche Fintech e il sistema del Digital Lending per le piccole e medie imprese che hanno necessità finanziarie per liquidità ed investimenti. Il digital lending è l’innovativa piattaforma di finanziamento completamente digitale che permette di ottenere liquidità in tempi rapidi, senza stress burocratici e in totale sicurezza, studiata appositamente per le piccole e medie imprese del territorio. Sono finanziamenti garantibili dal fondi pubblici Mcc per aziende che hanno un fatturato almeno di 100.000 e tre anni di anzianità sul mercato. Questa attività che riteniamo meritoria può consentire spazi di crescita utilizzando il credito che è da sempre uno strumento di sviluppo per le ditte di più modesta dimensione.