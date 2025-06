Fondi dal Pnrr, tempistiche finora tutte rispettate

Alcuni interventi sono già stati ultimati, altri invece sono ancora in corso. In comune hanno due elementi: fanno parte del "pacchetto" di fondi Pnrr assegnati a Pietrasanta, pari ad oltre 16 milioni di euro, e le loro tempistiche sono in linea con le tabelle di marcia. Di questo si è parlato martedì pomeriggio alla cabina di regia convocata periodicamente dall’amministrazione comunale e dall’uffico tecnico per monitorare sia l’andamento dei cantieri aperti grazie ai finanziamenti Pnrr sia le pratiche di impegno, spesa e rendicontazione delle risorse che collegate ai fondi.

All’incontro erano presenti il sindaco Alberto Giovannetti, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, il segretario comunale Massimo Origa, il capo gabinetto Gabriele Marchetti, le due dirigenti Valentina Maggi e Monica Torti e il personale dell’ufficio tecnico. "Abbiamo certificato la buona salute del Comune dal punto di vista finanziario. Le dinamiche legate all’uso dei fondi europei – spiega il sindaco – ci impongono di anticipare, per cassa, la maggior parte delle risorse che finanziano i vari interventi e che, con il progredire delle lavorazioni, ci vengono via via ristorate. Abbiamo avuto in assegnazione oltre 16 milioni di euro, un impegno che stiamo sostenendo senza interferire con la gestione ordinaria della nostra città grazie alla base, sana e solida, che abbiamo costruito nel tempo attraverso politiche economiche responsabili ed equilibrate e grazie al contributo degli uffici che seguono con attenzione e rigore lavori e scadenze. E questa è una garanzia, per il futuro di tutta la nostra comunità".

Entrando nei dettagli, sono in fase di esecuzione la bonifica alle ex miniere di Rezzaio (2,5 milioni), il terzo lotto di ripristino della frana di Capriglia (800mila), il nuovo polo scolastico di Tonfano (5,7 milioni) e la rigenerazione dell’ex Camp (4,8 milioni, di cui 210mila cofinanziati). A queste opere si aggiungono il potenziamento dei servizi telematici del Comune (581mila). Già conclusi, invece, l’efficientamento energetico al teatro "Galeotti" (250mila più 65mila cofinanziati), illuminazione pubblica e scuole (780mila) e il secondo e terzo lotto di messa in sicurezza della frana a Castello (700mila).