Cresce l’attesa per i "Tappeti". Presentati i bozzetti delle opere

Che cosa hanno ideato per l’edizione di quest’anno i Maestri Tappetari? Nei giorni scorsi, il cinema Borsalino di Camaiore è stato il palcoscenico della presentazione ufficiale dei bozzetti dei "Tappeti di Segatura 2025". Gli artisti camaioresi, che, come ormai la secolare tradizione impone, realizzeranno le loro opere di segatura colorata in centro storico nella notte del Corpus Domini, tra sabato 21 e domenica 22, hanno presentato al pubblico il progetto del loro tappeto per l’edizione 2025.

Il tema di quest’anno, a cui tutti i Maestri Tappetari dovranno ispirarsi, si lega in maniera aderente al Giubileo della Speranza, sotto stimolo della chiesa di Camaiore. A questo, si è accompagnata la volontà comune di rendere omaggio anche ad artisti, pittori o scultori che hanno o hanno avuto un legame con la città di Camaiore: un’idea tematica che ricalca quella già seguita dai Tappetari in occasione dell’edizione 2000, che, anche in quel caso, corrispondeva ad un anno giubilare e vide nelle opere in segatura l’omaggio a tante personalità artistiche.

Ad ogni gruppo di Tappetari, quindi, era affidato il compito di redigere un’idea aderente alla tematica selezionata e in grado, come sempre, di stupire per unicità di forme, colori, sfumature, soggetti ed elementi decorativi.

A intrattenere il pubblico anche la musica con il coro Donne InCanto. La conduzione, invece, è stata affidata a Fabrizio Diaolaiuti.

Ecco i bozzetti di quest’anno: Porta Nuova, "Pace, un’idea universale che non ha religione"; Gruppo Archeologico, "Amore infinito"; Greenaway, "Naviganti di speranza"; Sunset, "Divinis Orbis"; Fuori Porta Lombricese, "Spes non confundit"; La Torre, "Sacro Cuore di Cristo"; Amici Tradizioni Popolari, "Percorso di Speranza"; La Badia, "Peregrinantes in spem"; Palinsesto, "Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole"; Giovani Palinsesto, "Madre di Speranza"; Arte di Domani, "Giubileo della Speranza"; Scout Agesci Camaiore 1, "In cammino verso la speranza"; Amici della Pistelli, "Inferno, purgatorio e paradiso"; Istituto Comprensivo Camaiore 1, "Pellegrini di speranza"; Giovanissimi Sesto Lucchese, "Pellegrini nella speranza"; Crea Cimbilium, "Pace, amici, incontri..."; Associazione Il Tuo Sorriso, "Camminando nella fede"; Comitato Via XII Agosto, "Un mondo di pellegrini".

Durante la serata è stato proiettato, in prima visione, "Orizzonti Effimeri", documentario realizzato da Bogus Lab (direzione di Daniele Trengia) su spinta del Comune, che racconta la storia di questa manifestazione secolare.