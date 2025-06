Torna "Il Principino c’è". Una rassegna di incontri che abbraccia tutta l’estate

"Il Principino c’è", con un rassegna culturale e di intrattenimento che abbraccia tutta l’estate. Con note e parole, musica e conversazioni. E c’è Dino Mancino virtuoso del pianoforte e talento musicale assoluto; c’è Fabrizio Diola con le sue chiacchiere pungenti e ironiche. Ci sono ospiti straordinari, che scandiranno la bella stagione sulla terrazza affacciata sulla Passeggiata dello storico centro congressi Principe di Piemonte. L’appuntamento è per ogni mercoledì sera, dalle 21.15, con undici incontri che, con cadenza settimanale, a partire dal 18 giugno si concluderanno il 27 agosto.

Per la musica sono attesi artisti di chiara fama internazionale come il trombettista Andrea Tofanelli, il soprano Serena Farnocchia, Zam Moustapha Dembele. E poi Maliano, che suonerà la Kora (una specie di arpa) e il Balafon (xilofono africano) strumenti che fanno parte della tradizione musicale dell’Africa Subsahariana. Nell’ambito della rassegna verranno affrontati argomenti medici con il dentista Nicola Paoleschi, il medico e chirurgo estetico Carlo Bonuccelli, l’urologo Massimo Cecchi. Attesi anche scrittori come Sebastiano Mondadori che presenterà il suo ultimo libro “Di cosa siamo capaci“ edito dalla Nave di Teseo, e i giornalisti Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini che parleranno dello Stadio dei Pini attraverso il loro libro. E ancora di Viareggio si parlerà con Marzia e Sandra Giordano e il libro dedicato alla loro mamma Maria Grazia Billi: la mascotte, di quella favola che era il gruppo folkloristico “La Libecciata“. E con il regista e scrittore Adolfo Lippi, che offrirà un affresco suoi pittori viareggini.

E poi sono attesi artisti come Roberto Barberi, mentre di turismo si parlerà attraverso il divertente libro “Il mondo a casa mia“ di Benedetto Ferrara che vedrà il ritorno in città di Alessandro Augier affiancato da colleghi che hanno vissuto il mondo della ricettività alberghiera. Non mancherà lo sport con il giornalista Marco Calamari e il suo Versilia Football Planet. Poi ancora l’incredibile storia del coro “Donne Incanto Big Vocal Group“ e le arti marziali e l’autodifesa con Maurizio Pucci. Si parla poi tanto del binomio mare-monti e cosi sono stati coinvolti l’Unione Comuni Garfagnana e l’Ente Regionale Parco delle Alpi Apuane. Ma il lavoro è ancora in progess e gli organizzatori non vogliono svelare tutte le carte. E così, dopo il debutto dello scorso anno con l’edizione zero, il "Principino c’è". Si conferma, e raddoppia.

Red.Viar.