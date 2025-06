Film per la Casa famiglia. Preti-attori per beneficenza

Si sono improvvisati attori i sacerdoti della parrocchia di Santa Rita al Campo d’Aviazione, don Luigi Pellegrini e don Emanuele Rosi. Lo hanno fatto, ovviamente, per scopo benefici. Cioè trovare fondi per la Casa Famiglia del Campo d’Aviazione. E nel progetto hanno coinvolti numerosi volontari della parrocchia. Ne è venuto fuori un film dal titolo: "Quando il sorriso incontra il coraggio: la storia di Candy Candy" per la regia di Yattaa. Reduce dall’anteprima a Roma, in occasione dei Japan Days, domani serata di gala al cinema Centrale.

L’evento, organizzato dal gruppo “I Giocolieri delle Stelle” Anspi S. Rita di Viareggio, con il patrocinio dell’Oratorio Anspi e della Provincia prevede la presentazione del cast alle 20.15, seguita dall’inizio della proiezione alle 20.45. L’incasso sarà interamente devoluto alla Casa Famiglia Papa Giovanni Paolo II Onlus. Il progetto ha visto una significativa partecipazione della comunità parrocchiale di S. Rita, come don Luigi e don Emanuele, le suore e i ragazzi della Casa Famiglia e tanti altri. Il film ha inoltre ripreso varie realtà locali, valorizzando il territorio. La Società di Danza di Viareggio e Versilia di Maria Luisa Fava ha curato le coreografie le scene di ballo.

Il fanfilm rende omaggio a Candy Candy, l’orfana dal sorriso contagioso e dal cuore indomito. La sua storia è un viaggio di crescita, un inno alla resilienza di fronte alle avversità. L’opera celebra i 50 anni dalla creazione del personaggio da parte di Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, e stanno arrivando proprio in questi giorni riconoscimenti a livello internazionale tra cui Honorable Mention all’ International Art Film Festival di Atene,e miglior film indipendente all’International Gold Award di New York . Il gruppo I Giocolieri delle Stelle collabora anche con Jessica H. Valdez, la più famosa cosplayer sudamericana di Candy. Il fanfilm è già stato richiesto per proiezioni in diverse città italiane tra cui Torino e Riolo Terme.

Per la prevendita: 3474529020.