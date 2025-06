Vince 50mila euro con un ‘gratta e vinci’ da 10: ‘colpaccio’ alla tabaccheria Del Corto di Viareggio

Viareggio, (Lucca), 30 giugno 2025 - Una bella somma. Emozione sabato scorso nella tabaccheria Del Corto del viale dei Tigli, a Viareggio. Una signora ha vinto la bellezza di 50mila euro col ‘gratta e vinci’ da 10 euro ‘Un’estate al mare’. “Pensare - racconta il titolare Lorenzo Del Corto, - che lì per lì non se n’era manco accorta. Il terminale però mi ha subito avvisato che, per quel biglietto, la vincita superava i 10mila euro. Sono dunque andato a verificare meglio ed ho notato che la cliente, un po’ distrattamente, non aveva finito di grattare tutto il tagliando. Così, abbiamo finito l’operazione insieme”.

E quando è comparsa la scritta della vincita dei 50mila euro l’emozione è stata indescrivibile. “La signora è scoppiata a piangere e ci ha abbracciato fortissimo”, racconta Lorenzo. Che aggiunge: “Si tratta di un’anziana del posto, di una cliente abituale, a cui piace tentare la sorte, ogni tanto, attraverso questi tagliandi. Ci fa particolarmente piacere che la vincita sia andata a lei perchè non sta attraversando un bel momento, a causa di alcuni problemi di salute dei suoi familiari”. La signora ha promesso che tornerà presto e che farà un bel regalo alla tabaccheria che le ha portato così fortuna. “Per noi, è la vincita più alta. Del resto, siamo aperti solo da tre anni….”, sorride Lorenzo.