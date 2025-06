E se il Festival di Sanremo tornasse a casa a Viareggio? “Occasione da non perdere”

Viareggio, 30 giugno 2025 – Rumors, suggestioni, ma certamente un’ipotesi che affascina: e se il Festival di Sanremo traslocasse? E se, in particolare, tra le varie sedi alternative scegliesse Viareggio? Un’ipotesi al momento remota ma che circola in quesi giorni a Viareggio. Tutto nasce da un articolo del “Messaggero”, che fa il punto della situazione sulla sede del Festival. I rapporti tra la Rai e il Comune ligure non sarebbero al momento idilliaci.

Mancherebbe l’accordo su diversi aspetti, oltre al problema giudiziario, con la sentenza del Tar che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai. Quest’ultima in aprile ha diffidato il Comune dal concedere in licenza i marchi del Festival. Insomma, se da una parte il Festival 2026 sarà sicuramente a Sanremo, dal 2027 le cose potrebbero cambiare. Varie ipotesi allo studio, come quello di cambiare ogni due anni la sede del Festival.

Nel ventaglio delle possibili località c’è anche Viareggio. C’è da capire però, nella remota ipotesi che questa decisione avvenisse, dove il Festival sarebbe ospitato, visto che i teatri viareggini non hanno la capienza dell’Ariston e una capacità di accogliere una logistica enorme come quella generata dalla kermesse sanremese.

Carlo Conti durante il Festival di Sanremo 2025. La kermesse canora in procinto di traslocare?

Ma intanto il tema è sul tavolo. Dal Comune parlano di trattative in corso, mentre l’onorevole Riccardo Zucconi, di Fratelli d’Italia, scrive sulla sua pagina Facebook: “Il Festival della Canzone Italiana ha avuto origine a Viareggio nel 1948. Non succede, ma se succede non facciamoci sfuggire l’occasione”.

La Rai starebbe infatti valutando località costiere che non siano grandi città ma luoghi riconoscibili, accessibili e capaci di accogliere un evento di questa portata. Le tre aree prese in considerazione sarebbero la Costiera Amalfitana (Sorrento), Viareggio e la Versilia e la costa adriatica. Qui si ipotizza Rimini, Senigallia o Gargano.

Per Viareggio sarebbe un ritorno alle origini perché qui, nel 1948 e 1949, si sono svolte le prime due edizioni del Festival della Canzone italiana. Mancati finanziamenti e incomprensioni portarono al termine di questa esperienza