Giovedì musicali. Cala il sipario sulla rassegna

Giovedì alle 21.30 cala il sipario sul Festival "I Giovedì Musicali" con un concerto di grande impatto che avrà luogo nella Sala del Teatro Sant’Antonio. L’ingresso è, come di consueto, libero a offerta. Per l’appuntamento finale salirà sul palco il duo formato da Daniele Falco (in foto) fagotto e Jacopo Doni pianoforte. I due giovani musicisti sono i vincitori del Concorso Cameristico Internazionale "Giulio Rospigliosi" 2025 – Categoria C che presenteranno un programma dal titolo evocativo: "Cinque Secoli in Concerto: Telemann, Vivaldi, Schumann, Rossini, Prokofiev". Un viaggio musicale che traccia un percorso che attraversa secoli di storia della musica, dal barocco al romanticismo fino al Novecento e che mette in risalto la rara combinazione timbrica del fagotto con il pianoforte.

Gli interpreti sono due giovani musicisti di talento e passione: Daniele Falco, classe 2006, si è formato al Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto. Ha vinto numerosi premi, ha collaborato con orchestre prestigiose come i Virtuosi Italiani ed è stato selezionato per la Gustav Mahler Academy 2025. Si esibisce in tournée internazionali sotto la direzione di Sir John Eliot Gardiner.

Jacopo Doni, pianoforte, nato nel 2005, studia al Conservatorio "C. Pollini" di Padova con il maestro Luca Torrigiani e alla Accademia del Ridotto di Stradella. Ha vinto numerosi concorsi pianistici e si esibisce come solista e in formazioni cameristiche, distinguendosi per la versatilità del repertorio.