Il lunedì del Granduca. Convocazioni annullate. Incontri chiarificatori e una folla per Giani

Da quell’ufficio vuoto in Comune all’affollata conferenza sul Granduca Leopoldo all’Auser: per la politica viareggina è stato un lunedì di passione. Cominciato presto, alle 9, quando in Comune erano attesi tre assessori, tutti ex Pd, per un incontro col sindaco Del Ghingaro. La notizia della convocazione che avrebbero ricevuto, in ordine di “comparizione“, Sandra Mei, Federico Pierucci e il vicesindaco Valter Alberici, anticipata (e moltiplicata nell’impatto) sabato da un servizio del tg di 50NewsVersilia che raccontava di un possibile rimpastone di giunta, ha cominciato a circolare dalla luminaria di Santa Croce a Lucca, dove c’era anche una delegazione viareggina, arrivando fino al mare. Aprendo il ventaglio delle ipotesi.

Certo è che l’annuncio della candidatura regionale del capogruppo di maggioranza David Zappelli nel listone civico-riformista a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani, protagonista di un infinito scontro istituzionale proprio col sindaco Del Ghingaro, ha smosso qualcosa nella maggioranza (vista le due note ufficiali diramete per prenderne le distanze). E in particolare nella dorsale della giunta più vicina al capogruppo Zappelli, quella dei tre “convocati“ appunto. E così ieri, alle 9, gli occhi erano già puntati sull’ingresso del Palazzo. Ma, colpo di scena, il sindaco non è arrivato. Cosa sia accaduto nottetempo non è dato saperlo. Dal vortice di telefonate emergerebbe che gli incontri in agenda siano stati cancellati di prima mattina. E che lontano da occhi indiscreti – a Lucca – il sindaco abbia però incontrato l’assessore Pierucci. Niente è trapelato però sui contorni del vis a vis. E il pomeriggio è scivolato via pigro.

"Per capire cosa sta succedendo – consiglia allora una vecchia volpe della politica – conviene fare un salto all’Auser...". Dove alle 18 era atteso, ospite dalla presidente (ed ex senatrice) Manuela Granaiola, il governatore Giani per presentare il libro sul Granduca delle riforme, Pietro Leopoldo, con l’avvocato Riccardo Carloni e il manager della cultura Franco Moretti. E allora via, a cercare di comprendere dalla geografia della platea e dalle strette di mano, vari, ed eventuali, nuovi assetti, convergenze. La sala era piena, presenti tutti i vertici del Pd. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, nel libro nero di Del Ghingaro, si è accomodato nella prima sedia disponibile: il destino ha voluto che fosse a fianco del vicesindaco Alberici. In prima fila anche Zappelli. E un pelo più in disparte l’assessora Mei, raggiunta con un po’ di ritardo anche dall’assessore Pierucci (impegnato in un incontro con gli operatori del porto all’Udina). Mentre il Pd di Viareggio è rimasto a “distanza di sicurezza“, per non ingenerare strane congetture. Di certo c’è che Leopoldo (o Giani) ha avuto l’effetto di riunire sotto i pini storie del passato e del presente dem. Ma non solo, all’Auser (più in ritardo di Giani) è arrivato anche il leghista Alessandro Santini. E allora "C’erano proprio tutti..." scherza la senatrice, felice di aver ritrovto "Tante persone che non vedevo da tempo".