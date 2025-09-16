L’Italbeach da sogno: "Orgogliosi di aver portato la città sul tetto d’Europa"

Un movimento partito da una tragedia 20 anni fa, nato da una tragedia immane, l’incidente sul lavoro in cui morì Matteo Valenti, cui è intitolato lo stadio dl bagno Flora che ha ospitato i recenti Europei vinti dall’Italia. Un movimento che, con una passione immensa, ha portato Viareggio, con la Viareggio Beach Soccer, e l’Italia adesso, con l’organizzazione del Campionato Europeo, sul tetto del continente. Stefano Santini ha il volto esausto quando, dopo il successo per 8-5 contro la Spagna, la Nazionale Azzurra conquista per la seconda volta in tre anni il titolo di campione d’Europa. No, non ha giocato né allenato, ma è stato al comando dell’organizzazione di un evento che ha portato il nome di Viareggio in giro per il mondo per una settimana.

Stefano, che effetto ti fa?

"L’ottima realizzazione di questa kermesse, resa reale grazie alla nostra dedizione ed in collaborazione con la Beach Soccer Worldwide, vale per noi. Il successo più bello di sempre, anche degli allori vinti a titolo di squadra in questi 20 anni. Dietro alle sole partite c’è un movimento che ha lavorato duramente giorno e notte e lo ha fatto, grazie ai nostri volontari, agli sponsor e all’amministrazione comunale per mesi".

Il primo pensiero va a Matteo Valenti e a tuo figlio Matteo Santini che porta il suo nome?

"In primis la dedica va a Matteo Valenti, e mi pare di sognare se penso al fatto che tutto è iniziato giusto 20 anni fa e quasi per gioco. Solo che adesso questo gioco è diventato qualcosa di tremendamente serio e reale. Poi penso a mio figlio 19enne che quando tutto questo è partito neanche era nato. Oggi diventa campione europeo. Anche lui identifica perfettamente lo spirito Vbs: lavorare duro per poter sognare".

Un altro motivo di orgoglio, ma di preoccupazione al tempo stesso, è stata la tenuta dell’ordine pubblico?

"Ho assistito alla finale con un po’ di apprensione perché c’erano più di 2000 persone sulle tribune, ma altrettante che volevano entrare nel Beach Stadium. Per fortuna tutto è stato gestito, ma ciò rappresenta fattivamente come il Beach Soccer sia una realtà consolidata della città".

Infine l’aspetto della promozione turistica per Viareggio nel mondo. Che vetrina è stata per Viareggio?

"Abbiamo accolto tantissime comitive facendo parlare della città e dando lavoro a tante realtà sul territorio. La kermesse ci è costata sì 400 mila euro circa, ma il ritorno c’è stato. E poi siamo stati anche bravi a spendere meno di altri, come Alghero che ne spese 650 mila ma con un contributo regionale di 500. Noi con 400 mila euro ci siamo assicurati due edizioni".

Ci sarà il bis degli Europei il prossimo anno?

"Sì la prossima estate l’Europeo sarà ancora qua e ci sarà un titolo da difendere. Un titolo che profuma di Viareggio, se penso anche al fatto che ben sei giocatori della rosa laureatasi campione sono viareggini".

E a proposito di campioni nostrali come non ricordare Alessandro Remedi (3 gol in finale e Mvp della stessa), Leandro Casapieri (miglior portiere della kermesse e autore anche di 2 reti), Gianmarco Genovali (autore di una rete in finale), Tommaso Fazzini (perno della squadra), Matteo Santini (il più giovane in campo) e Luca Remedi. Tutti ragazzi che dal Memorial Matteo Valenti sono partiti per spiccare il volo, per diventare campioni continentali e un domani prossimo, chissà, mondiali. Sognare, del resto, non costa nulla.

Sergio Iacopetti