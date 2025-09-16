Addio comandante Tomei. Un faro per i marittimi

E’ scomparso all’età di 77 anni Claudio Tomei uno dei comandanti viareggini della Marina Mercantile tra i più noti ed apprezzati, lasciando nel dolore la famiglia e quanti lo conoscevano. Oltre che dirigente marittimo era stato tra i più attivi confratelli della Misericordia, ente nel quale era diventato uno dei soci benemeritissimi. Tomei iniziò la sua avventura in mare da giovane, nel 1965, con il primo imbarco come allievo nautico a bordo della nave da pesca oceanica “Genepesca 10”. Tre anni dopo, conseguito il diploma, si imbarcò per oltre un anno come allievo sulla “Paola Costa”, poi come terzo ufficiale sulla “Federico C”, sempre di Costa. In seguito svolse gran parte della sua carriera sulle piattaforme petrolifere dell’ Eni, ad iniziare dal 1988, come comandante prima sulla oil rigger “Scarabeo 2” in Sicilia, poi sul supply vessel “Agip Gryphea”, e anche su altre navi gemelle di assistenza agli impianti di perforazione sparsi nel Mediterraneo e che erano i più importanti punti strategici per le forniture all’Italia. Poi, fino all’anno 2005, tornò a bordo delle piattaforme “Perro Negro 2”, “Scarabeo 3”, “Scarabeo 4” e “Perro Negro 4” di Saipem. Tomei si distinse per la sue capacità di dirigente e, inoltre, per essere stato una delle figure più importanti nel mondo sindacale, protagonista di numerose battaglie in favore dei lavoratori fra cui quella per la tutela dei marittimi che hanno prestato la loro opera a contatto con l’amianto.

Così come la battaglia per l’inserimento del lavoro sui mari nell’elenco dei lavori usuranti, per garantire il diritto di voto ai lavoratori imbarcati e per una maggiore presenza delle donne nel settore organizzando nel 2021 un convegno nazionale dal titolo “Un mare in rosa” all’Esplanade. La carriera sindacale di Tomei iniziò peraltro con l’ingresso nell’organizzazione Usclac nel 1984, sindacato di cui dal 2005 al 2012 fu vicepresidente per poi diventare presidente a fine 2012. Oggi, il team del sindacato Usclac, Uncidim, Smacd, Cascodi ricorda con grande affetto la sua competenza, la simpatia, la schiettezza e la grande passione con cui ha sempre portato avanti le sue iniziative, volte a migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi. Aveva aperto anche una sede del sindacato in via Coppino, nella quale i marittimi trovano, ove possibile, risposte ai loro problemi come quelle riguardanti la Cassa Marittima, oppure per l’ottenimento delle medaglie per la lunga navigazione, e anche per la lotta circa il ripristino nella categoria dei lavori usuranti. Tra le altre attività, quella recente per dedicare un monumento ai lavoratori marittimi e che sarà realizzato da Jacopo Allegrucci. I funerali oggi alle 16 in Sant’Andrea.

Walter Strata