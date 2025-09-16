Ultimo saluto a Christian Panicucci. Lacrime davanti al suo Mamamia

Per un’ultima volta la salma di Christian Panicucci, l’imprenditore da tempo malato di Sla e deceduto nei giorni scorsi a 59 anni, è tornata nella sua Torre del Lago. Nel paradiso che aveva creato in fondo al vialone della Marina, davanti al Mamamia, la sua creatura. Dopo una breve benedizione nella chiesa parrocchiale di Torre del Lago, il corteo funebre ha raggiunto la Marina. In tanti, oltre a quelli che avevano lavorato nel suo staff, lo hanno voluto salutare per l’ultimo volta, fra questi anche il vicesindaco del comune di Viareggio Valetr Alberici. Lo ha ricordato con parole cariche d’affetto l’ex compagno, socio e popi marito, Alessio De Giorgi: "Chi conosce Christian – ha detto – sa che non poteva esserci posto più giusto: il Mama più di ogni altra cosa porta la sua impronta più profonda, perché lui ci ha lasciato anima e visione. Sarà del resto lì, tra la spiaggia e la pineta, che Christian continuerà ad esserci: in ogni bacio delle coppie che lì si sono incontrate e che ancora si incontreranno, in ogni serata in cui il Mamamia brillerà della sua energia, in ogni “Hey Baby” che farà ballare la pista, in ogni battuta delle drag queen cui rispondeva con quel suo sorriso pieno di pudore, in ogni notte d’estate che si accenderà ancora della sua luce.