Alberghiero, via i voti numerici dalle pagelle. Solo valutazioni descrittive

Niente più mortificanti voti bassi ai compiti in classe. Ma valutazioni descrittive. L’istituto Alberghiero Marconi scommette su una proposta didattica innovativa, elaborata da un gruppo di docenti prendendo a modello le esperienze portate avanti in varie realtà scolastiche italiane ed europee. Si tratta del progetto “Crescere” che punta al benessere, autostima e senso di responsabilità degli studenti. Ciò viene tradotto in una didattica “flessibile”, nel senso che si adatta alla classe, utilizzando in particolare il lavoro cooperativo e interdisciplinare. “Crescere” riserva un’attenzione particolare alla valutazione: i classici voti numerici 4, 5, 6, 7 e così via sono infatti sostituiti da valutazioni descrittive del percorso che lo studente sta realizzando, così come delle prove scritte e orali. Valutazioni che vengono condivise e discusse con l’alunno e quindi annotate sul registro personale. Solo durante lo scrutinio intermedio e quello finale viene assegnato un voto numerico individuale per ogni disciplina. "Il passaggio dal voto numerico al giudizio è stato indubbiamente un cambiamento importante anche per noi insegnanti – spiega Andrea Bigicchi, giovane docente di matematica e coordinatore della classe del triennio dell’indirizzo Alberghiero in cui viene sperimentato il progetto – tanto che ha presentato all’inizio qualche criticità, prontamente superata attraverso momenti di confronto con la classe. Dopo un anno di sperimentazione ci sono stati ottimi risultati, permettendo lo sviluppo di positive relazioni interpersonali tra gli studenti e costituendo un arricchimento per gli insegnanti, costantemente stimolati a mettersi in gioco. Nel frattempo torneremo a lavorare con il gruppo allargato, che ha in origine elaborato il progetto “Crescere”, e con quanti tra i colleghi volessero unirsi ad esso, in modo da poter condividere esperienze, buone pratiche e iniziative di formazione".

Fra.Na.