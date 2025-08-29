Questi fuochi non s’hanno da fare: Forte dei Marmi, altro rinvio per lo show pirotecnico

Forte dei Marmi, 29 agosto 2025 – Un secondo rinvio per lo spettacolo pirotecnico di Sant’Ermete a Forte dei Marmi. Causa maltempo la macchina dell’organizzazione si ferma per la seconda volta. Appunamento a questo punto alla serata di sabato 30 agosto. Lo scrive in una nota poi diffusa su Facebook il Comune di Forte dei Marmi. Lo spettacolo era stato già rinviato nella giornata del 28 agosto a venerdì 29 agosto alle 22.

Ma la commissione riunita nel pomeriggio del 29 ha decretato l’ulteriore rinvio. Troppo forte il vento di libeccio, che non darebbe la sicurezza assoluta all’evento. In più permane un’allerta gialla nel nord della Toscana che interessa anche Forte dei Marmi. Dunque tutto rinviato.

"Nel corso della riunione – dice il Comune – sono stati interpellati la protezione civile e i meteorologi, ed è stato acquisito il parere dei rappresentanti delle diverse organizzazioni che garantiscono la sicurezza sanitaria e antincendio dell’evento. Le previsioni meteo, in particolare quelle riferite al vento, che si prevede di libeccio intenso, unite alla presenza di una allerta gialla, hanno determinato la necessità di annullare anche per questa sera l’evento. Lo spettacolo quindi è stato fissato alle 22 di sabato 30 agosto 2025, ultima data tecnicamente disponibile, e comunque compatibilmente con la situazione meteorologica che sarà costantemente analizzata nel corso della giornata di sabato”.