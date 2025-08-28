Forte dei Marmi, fiera di Sant’Ermete sospesa e fuochi rimandati a venerdì

Forte dei Marmi (Lucca), 28 agosto 2025 – L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi era sul chi va là, già ieri era stato comunicato che in caso di inasprimento dell’allerta meteo – inizialmente di colore giallo – la fiera di Sant’Ermete sarebbe stata sospesa anzitempo e i fuochi rimandati.

Puntualmente, e non certo con sorpresa per chi segue le evoluzioni meteo con attenzione, l’allerta è diventata arancione a partire dalle 18 di questo 28 agosto. A stretto giro di posta, dopo la comunicazione della sala operativa della Protezione civile regionale, il Comune fortemarmino ha dunque disposto la sospensione della fiera, intimando a tutti gli operatori di riordinare e lasciare l’area entro le 17.

Per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22, per il momento i fuochi sono rinviati alle 22 di venerdì 29 agosto. C’è però da considerare che le previsioni meteo non sono al momento molto favorevoli; venerdì quindi si riunirà nuovamente il gruppo tecnico-politico per una valutazione aggiornata della situazione e una decisione definitiva sull’atteso spettacolo pirotecnico che tradizionalmente segna la grande festa di fine estate della Versilia.