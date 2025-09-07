"Frammenti". Emozioni in danza al Jazz Festival

"Frammenti" è lo spettacolo di danza che oggi alle 18.30 arriva in piazza San Martino nell’ambito della rassegna Camaiore Jazz Festival. Uno spettacolo al femminile che regala emozioni e sentimenti e che invita a riflettere.

Lo spettacolo celebra la complessità e la forza delle donne e intreccia storie e vite che si fondono in un unico messaggio. Attraverso la danza i corpi femminili diventano la voce di chi condivide una stoffa comune, un abbraccio, un respiro condiviso, un sorriso che sa di resistenza. Questo spettacolo è un viaggio intimo nelle emozioni, nelle lotte e nelle conquiste che le donne affrontano quotidianamente. Racconta di chi trova salvezza nella propria forza e nella propria vulnerabilità, di chi cade e si rialza per amore e per sé stessa. "Frammenti" è un inno alla forza collettiva che si nasconde nella bellezza di ogni vita, un messaggio per chiunque sa ascoltare con l’anima.

Il collettivo Rylab, con la propria arte, si impegna a rompere tutte le barriere sociali e artistiche fra i generi creando un’opera che è un abbraccio universale.

Rylab è un laboratorio sperimentale di danza contemporanea diretto dalle danzatrici Eleonora Di Vita e Camilla Ciucci che indaga il movimento come forma espressiva, tra ricerca scenica, contaminazione e linguaggio del corpo.

Oggi pomeriggio protagoniste della performance sono: Benedetta Antonini, Lucia Betti, Laura Morini, Francesca Puccetti, Giuliana Roche, Laura Serafin.