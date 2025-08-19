"Forte e chiaro". Parte la rassegna di villa Bertelli

Si apre con un’intervista a Marco Talarico amministratore delegato di LMDV Capital holding fondata dal suo azionista unico, Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, la rassegna "FORTE e chiaro" la rassegna condotta dal giornalista Stefano Zurlo, inviato de Il Giornale. La rassegna è una sei giorni di incontri serali, alle 21 nella quale vengono ospitati personaggi del mondo dell’imprenditoria del giornalismo e della politica italiana. Il primo appuntamento è per domani a cui seguirà giovedì un’intervista Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate. In amministrazione finanziaria da oltre 30 anni, ha ricoperto incarichi di sempre maggior rilievo in agenzia delle Entrate, a livello centrale e regionale, per assumerne la guida da gennaio scorso. È commendatore al merito della Repubblica italiana. Venerdì sarà la volta del direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che per l’occasione, presenterà il suo ultimo libro L’eresia liberale.

Ancora un libro Il coraggio di provarci questa volta di una giovane ma affermata imprenditrice Cristina Scocchia dirigente d’azienda italiana, amministratrice delegata di Illycaffè dal gennaio 2022, in programma domenica 24 agosto. Carlo Sama lunedì 25 agosto presenterà il libro La caduta di un impero- 1993 Montedison- Ferruzzi- Enimont. Chiuderà la rassegna il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara martedì 26 che presenta il suo ultimo libro La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale.